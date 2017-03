El pregón de Parrado abre el Carnaval

La lluvia solo consiguió deslucir el pasacalles que realizó el pregonero por la calle De la Plaza acompañado de las agrupaciones carnavalescas de la localidad. José María Parrado de Alba, aparecía en el escenario de la Plaza de Jesús interpretando el "papel de su vida": uniformado con la ropa de faena de la brigada municipal de mantenimiento, donde trabaja como funcionario.

Parrado, juntos a algunas compañeros de trabajo y varios comparsistas, formó una cuadrilla para pintar un paso de peatones en una calle cualquiera, en pleno Carnaval. Por lo que el trabajo se vio interrumpido con la llegada del pasacalles de una comparsa: Los Tiranos. "Ya que nos habéis pisado el trabajo por lo menos cantarnos algo", dijo Parrado. Dicho y hecho. La comparsa que el pregonero ha presentado este año interpretó la primera de las muchas coplas que sonaron ayer en el pregón de Carnaval. Incluida una sorpresa que regalaron al pregonero, que la escuchó emocionado.

La tercera copla también tuvo dedicatoria: "Señoras y señores, antes de pintar esta calle déjenme dedicar esta letrilla a mi amigo Juan del Valle", anunció Parrado antes de recordar con un pasodoble al desaparecido chirigotero.

Una llamada telefónica del concejal de Fiestas proponiendo a Parrado que diese el pregón de la fiesta dio un giro a la trama. "¿Cómo?, ¿El pregón yo?, ¿Si yo termino a las dos, eso serán horas extras, no?", bromeó el pregonero. "Si el Carnaval me necesita, no te preocupes, chiquillo, que yo hago el pregón en la hora del bocadillo", pregonó Parrado arrancando el aplauso del público que se resguardaba en la carpa.

Para abrir, ahora sí, el "pregón oficial" se interpretó el pasodoble de la comparsa Abriendo Caminos que Parrado escribió en 2014, en el que recordó su infancia en la barriada de las 512 vivienda. Era el punto de inicio de un recorrido por la trayectoria carnavalesca del pregonero a través de sus coplas. Las que ha compuesto él y a las que puso voz en comparsas muy recordadas como Las doce y sereno, La Guerrilla o El tren de los escobazos, de Luis Ripoll, de la que interpretó un pasodoble junto con algunos de los componentes que le acompañaron en esa agrupación.

Pero la comparsa no es la única modalidad que ha tocado el pregonero en su trayectoria. Tras la "parodia" que se marcó al inicio del pregón y después del pasodoble de la comparsa, se marcó un solo de "una chirigota sinvergüenza y carota", interpretando un pasodoble de Los diestros mu diestros.

No faltó un guiño a la igualdad de género en el Carnaval y a la presencia de la mujer en la fiesta, que él siempre ha fomentado con la autoría de agrupaciones femeninas. "Que no se lleva eso de ser florero. Aquí están mis niñas que lucen con arte el pasodoble, el tipo y el sombrero", dijo emocionado para presentar a su comparsa de mujeres, que interpretaron pasodobles de agrupaciones como La Pachamama o El cielo de los valientes.

Para "darle a todos lo palos" sólo le faltaba el coro. Y el tango se hizo presente con una letra del 'minicoro' La Calle del Arte y un recuerdo para grandes coristas de Puerto Real, que nos dejaron recientemente: Juan Romero y El Rorro.

"En este pregón no podía faltar el tango del coro de Puerto Real. Que entre pamplina y pamplina suenen notas de Vaya Corte y Me tocó la China", anunció el pregonero cuando empezaban ya a escucharse los primeros compases de uno de los coros más laureados en la historia del Carnaval.

Con aires de tango el pregón llegaba a su final. Agradecimientos a la "buena gente" de la que se rodeó para ofrecer un pregón lleno de recuerdos, vivencias y reencuentros con amigos. Después de que todos los participantes en el pregón cantasen el tango de 'los duros antiguos', el alcalde de Puerto Real, que acudió al pregón vestido de preso, pidió que la comparsa Los Tiranos repitiesen el pasodoble que dedicaron a parrado para cerrar el acto.