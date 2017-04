El pleno da el visto bueno a la entrada en el nuevo Fondo de Ordenación

Más información Por primera vez se rechaza una moción de apoyo a Navantia por falta de consenso político

La petición pública que realizó este miércoles el alcalde de Puerto Real, Antonio Romero, y la concejala de Hacienda, Fátima Pontones, para que la oposición "no boicoteara" sus planes económicos para la "supervivencia" del municipio tuvo efecto ayer.

En el pleno ordinario que se celebró se trató un asunto de urgencia en el que se proponía una propuesta para que el Ayuntamiento pueda adherirse a las medidas que el Ministerio de Economía y Hacienda ha ofrecido a los municipios que ya aprobaron fondos de ordenación el año pasado. Con la aprobación ayer en el pleno, el Ayuntamiento "podrá salir del riesgo económico en el que nos encontramos continuamente", según Romero.

El PA critica que el coste del equipo de Gobierno se eleva a los 243.000 euros anuales

La responsable de Hacienda insistió en que la adhesión no suponía medidas extraordinarias sino una ratificación de la adhesión del pasado año. Concretamente entrarán en el fondo los préstamos ICO, un préstamo de prudencia financiera con La Caixa y el abono de PIEs negativas de ejercicios anteriores, por un total de 5.821.584 millones de euros.

En la oposición quedó claro que no había ánimo de perjudicar al Ayuntamiento. "Aunque las medidas no son de nuestro agrado, entendemos que la Tesorería del Consistorio no se puede asfixiar. Vamos a apoyarlo por responsabilidad y porque entendemos que es un balón de oxígeno", dijo la portavoz del PSOE, Elena Amaya. En los mismos términos se expresó el edil no adscrito, Andrés Rodríguez, que tras meses de silencio volvió a tomar la palabra en un pleno para decir que "si peligran las nóminas, no seré yo quien ponga trabas a los trabajadores".

Los únicos votos en contra fueron los de Izquierda Unida, que no lo motivó aunque siempre se ha mostrado contraria a cualquier medida que conllevase planes de ajuste, y el del Partido Andalucista. Su portavoz, Jesús Plaza, agradeció que se hubiese convocado una reunión técnica para explicar la situación y adelantó que su grupo no votaría en contra pero no podía apoyar la propuesta por dos motivos: "No conocemos en detalle la situación económica del municipio y hemos recibido el expediente hoy mismo (por ayer), a las tres de la tarde".

Así, la propuesta salió adelante por mayoría y el Ayuntamiento deberá enviar hoy mismo toda la documentación al Ministerio.

Otro asunto económico que sí generó más debate en el pleno fue el relativo a los sueldos de cuatro concejales: un aumento para las ediles Mayte Sánchez y Encarna Marín, y la dedicación exclusiva de los concejales Tomás Sánchez y Antonio Villalpando. El tema ya se había tratado en un pleno anterior con el rechazo total de toda la corporación. Sin embargo, gracias al apoyo del PSOE, que aprobó el sueldo de Villalpando y se abstuvo en el caso de los tres ediles de Podemos, las propuestas salieron adelante con el voto de calidad del alcalde al producirse empate técnico. Esta vez los propios ediles sobre los que se decidía no abandonaron la sala sino que votaron a favor de su propia retribución.

En este punto los más críticos fueron los andalucistas, que recordaron que con la suma de los nuevos salarios aprobados se incrementaba el gasto del equipo de Gobierno en unos 75.000 euros anuales. A esto añadió que en la anterior legislatura, con 12 concejales, el gasto era de 215.000 euros anuales, mientras que ahora con nueve se eleva a 243.000.