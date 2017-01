El pleno se aplaza poco antes de su celebración tras un recurso del PA

Apenas dos horas antes de que se iniciase el pleno extraordinario y urgente convocado ayer en el Ayuntamiento de Puerto Real, un decreto del alcalde, Antonio Romero, desconvocaba la sesión. El motivo era que el portavoz del grupo municipal andalucista, Jesús Plaza, había presentado una reclamación contra el carácter extraordinario y urgente de la sesión.

Pese a la desconvocatoria, todos los concejales del grupo municipal andalucista asistieron al Ayuntamiento para ofrecer una rueda de prensa y explicar los motivos por los que habían presentado la reclamación, advirtiendo de que "la convocatoria se ha realizado de forma irregular y se anunciaba la interposición de un recurso administrativo y la apertura de la vía judicial, si procede, por vulneración de los derechos de los concejales".

El portavoz del PA, Jesús Plaza, explicó que el alcalde le había trasladado que el 5 de enero no se iba a convocar el pleno ordinario al coincidir con la cabalgata de Reyes, pero que el compromiso era hacerlo el día 10. Sin embargo, según Plaza, poco después se le advirtió de que "quizás no se convocaba el pleno ordinario porque no había asuntos que tratar y la documentación para que el nuevo edil de Equo, Antonio Villalpando, tomase posesión no había llegado".

Finalmente, el pleno sí se convocó para ayer, sin comisiones informativas y de forma extraordinaria, lo que no da la posibilidad de presentar propuestas de urgencia, ruegos y preguntas. Dice el PA que ya advirtió que la convocatoria era "irregular".

Según el PA, en lo que va de legislatura, se han convocado 23 plenos extraordinarios frente a sólo 13 ordinarios "y en muchos casos, la mayoría, celebrados por la mañana, incumpliendo la promesa de hacerlos por la tarde para que asistan los vecinos. El PA entiende esto como una muestra más de la "paralización municipal y la falta de gestión, con la ayuda de PSOE e IU que parece no importarle que no les dejen trabajar por Puerto Real".

Aunque el resto de grupos políticos no se pronunció oficialmente sobre la desconvocatoria del pleno, algunos, como los concejales socialistas, sí utilizaron las redes sociales para publicar mensajes como: "Muy legales cuando quieren, y luego están varios imputados", que escribió el edil Carlos Salguero. Un comentario al que respondió la portavoz socialista, Elena Amaya, diciendo que "simplemente se aburren y nuestro pueblo no es su prioridad. Desconocen el concepto de trabajar por el pueblo".

El pleno se volverá a convocar la semana que viene, esta vez, con carácter ordinario.