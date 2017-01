Dos pistas del Paseo de Andalucía precintadas por falta de seguridad

El Ayuntamiento de Puerto Real ha precintado la pequeña pista polideportiva y el skatepark del Paseo de Andalucía, al no poder garantizar la seguridad de los usuarios de las mismas.

El motivo del cierre ha sido que Adif, propietaria de la subestación eléctrica que existe junto a estas instalaciones, ha presentado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, solicitando el cierre de las instalaciones lúdicas y deportivas por cuestiones de seguridad.

Antonio Villalpando desconoce en base a qué informes el PA decidió abrirlas

Según el responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Villalpando, cuando se recibió la notificación de la denuncia se pidió a los técnicos municipales una copia del informe de seguridad de las instalaciones, que no ha aparecido. "No hay en el Ayuntamiento de Puerto Real un informe de seguridad favorable de estas instalaciones, debido a la cercanía de las pistas con la subestación eléctrica de Adif". De hecho, según Villalpando, un arquitecto municipal, tras conocerse la denuncia, ha elaborado un documento en el que se le da la razón a Administración de Infraestructuras Ferroviarias.

"Desconozco en base a qué documentos lo abrió el Partido Andalucista cuando lo inauguró, pero yo no voy a poner en riesgo la seguridad de los niños y niñas que hagan uso de ellas y hemos decidido cerrarlo", dice Villalpando, quien no descarta abrir una investigación para depurar responsabilidades, porque "es evidente que el PA abrió las instalaciones con mucha prisa debido a la proximidad de las elecciones y no se preocupó en ver si todo estaba correcto, o no se le dio importancia a ese asunto".

Así las cosas la única solución viable que ve el Ayuntamiento es crear un perímetro de seguridad alrededor de la subestación y trasladar las pistas a otras zonas del Paseo de Andalucía. En el caso de la pista deportiva el traslado sería relativamente sencillo, pero si hablamos del skatepark habría que demolerlo y construir uno nuevo.

"Además de que se ha puesto en riesgo la seguridad de los niños y niñas de forma innecesaria, se ha realizado una inversión con dinero público que ahora hay que tirarlo por instalarlo en una zona inapropiada cuando había espacio de sobra a lo largo del paseo", finaliza Antonio Villalpando.

Pese a que el Ayuntamiento de Puerto Real ya es consciente del peligro de las instalaciones, el cierre se ha hecho de forma muy rudimentaria. Apenas se colocaron varias cintas de señalización en algunas zonas de los parques, que fueron eliminadas en pocas horas. Ayer, los parques se mantenían abiertos, sin señalización de advertencia y recibiendo la visita de jóvenes.