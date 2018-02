El paso de Las Escaleritas tendrá una cuadrilla sólo de costaleras

El pasado domingo tuvo lugar el tercer ensayo del paso alegórico de Las Escaleritas, de la hermandad de la Soledad y Santo Entierro. A la igualá celebrada ese día se presentaron un total de 24 chicas y el capataz de Las Escaleritas, Alfonso Bello, dio el visto bueno para que conformaran una cuadrilla de mujeres, ya que cumplían con los requisitos para poder cargar un paso.

"Durante nuestro primer ensayo, el pasado 14 de enero, vinieron unas chicas para la igualá. Les dije que si lograban conformar una cuadrilla de 24 mujeres podrían cargar el paso", explicó Bello.

El capataz del paso afirma que la separación "no es machismo, sino orden"

El responsable de Las Escaleritas señala que "yo como capataz no voy a disponer de una cuadrilla mixta, por ello separo a mujeres y hombres. Los motivos no los voy a aportar, simplemente creo que cada capataz sabe lo que más conviene a su paso, por ello prefiero que, en este sentido, exista una separación. No es machismo, es una cuestión de orden", dijo Alfonso Bello.

Esta primera cuadrilla íntegramente femenina con la que contará La Soledad para su paso alegórico se produce cuando aún suenan los ecos de la polémica, poco después de que La Borriquita y La Soledad hayan decidido este año no llevar cuadrillas mixtas bajo sus pasos, una decisión que está trayendo cola porque algunas de las mujeres costaleras, que es cierto que no son muchas, llevaban hasta once años portando los pasos de algunos de sus titulares.

El capataz aclara en cuanto al asunto de las cuadrillas mixtas en las hermandades que "cada uno tiene su forma de sacar el paso" y recalca que él ha hecho en este caso lo que cree más conveniente para la hermandad. "Me sitúo en esta postura porque para mi es lo mejor para el paso que dirijo".

Alfonso Bello señala que el paso alegórico dispondrá de dos cuadrillas este año, una masculina y la inédita femenina. Durante el recorrido por las calles de la ciudad, ambas cuadrillas se irán turnando para poder disfrutar de la carga y lucirse ante los ciudadanos de El Puerto. Alfonso Bello aclara que "estamos buscando más mujeres que quieran acceder a la carga de Las Escaletiras, ya que necesitaríamos también relevos para las costaleras".

Por otro lado, y en referencia a la polémica de las hermandades de El Puerto que han decidido prescindir de cuadrillas mixtas, no ha querido realizar ningún tipo de declaración explícita, sin embargo afirma que no ha recibido ningún tipo de queja o crítica hacia su persona por parte de colectivos o medios de comunicación. "Personalmente no he recibido queja alguna, pero la hermandad de la Soledad ha sufrido mucho las críticas recibidas", recalca Alfonso Bello.