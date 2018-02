El nuevo colegio de Casines estará listo para el inicio del curso escolar 2019/2020

La noticia de la paralización de las obras del nuevo centro educativo del barrio de Casines ha cogido por sorpresa a la comunidad educativa y vecinos de la zona. Sin embargo, el encuentro que mantuvieron este miércoles con la delegada Territorial de Educación, Remedios Palma, sirvió para tranquilizar y dar a conocer los nuevos plazos que, en principio, no van a suponer muchos cambios.

Las asociaciones de madres y padres del colegio Arquitecto Leoz y de la Escuela Infantil Elvira Lindo ya contaban con que el nuevo centro no estaría listo para el próximo curso aunque la obra no se hubiese paralizado. Así lo trasmitieron desde la directiva de las Ampas a los padres y madres de alumnos, que informaron que "esto únicamente significa un retraso en la finalización de las obras, pero no implica retraso en la apertura", dijeron.

Uno de los principales temores de los padres era que se rompiese la dinámica iniciada este curso en la escuela Elvira Lindo para empezar a "descargar" el centro de alumnos. La escuela tiene actualmente cuatro líneas de Educación Infantil de 4 y 5 años, mientras que este curso se inició con solo tres líneas de Infantil de 3 años. "Nos temíamos que el retraso de la obra supusiese volver a aumentar las líneas en el Elvira Lindo e incluso en el Arquitecto Leoz, pero ya nos han adelantado desde la Delegación que la previsión es que se mantengan las mismas plazas de primera matriculación (Infantil de 3 años) que en el presente curso, y eso nos tranquiliza", explica Moisés Alcedo, Vicepresidente del Ampa Arco Iris del Elvira Lindo.

También agradecieron la comunicación y el compromiso de Ayuntamiento y Educación de seguir informando a los colectivos afectados a través de la mesa creada ayer sobre el estado de las obras y la planificación de la puesta en marcha de dicho centro.

Por otro lado, dado que no hay fecha prevista para iniciar la obra, la Plataforma Vecinal del Barrio de Casines ha pedido a la Junta y al Ayuntamiento que actúen en la parcela donde se levantará el centro, ya que "está llena de maleza y de roedores que suponen un peligro al estar junto a una guardería".