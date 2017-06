La inversión en obra pública cae un 86,8% desde 2008

Las administraciones públicas dedicaron 665,79 millones de euros a inversión en infraestructuras para la provincia de Cádiz en 2008 y 87,38 millones en 2016, lo que supone un descenso de un 86,87%. En 2015, la inversión en obra pública alcanzó los 238 millones de euros, por lo que en 2016 hubo una rebaja de un 63% respecto al año anterior. No obstante, Cádiz es la tercera provincia andaluza por volumen de inversiones, por detrás de Málaga y Sevilla.

Obras con escasa presencia de empresas andaluzas

La CEACOP alerta acerca de la escasa presencia de las empresas andaluzas en la adjudicación de infraestructuras y critica que sean los organismos más inversores "los que menos confían en las pymes andaluzas", dice la presidenta de la patronal. Ana Chocano pone como ejemplo a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras: "Con 6,3 millones adjudicados, ha firmado el 65% de sus obras con empresas no andaluzas que no requieren un grado



de especialización alto pese a que las empresas andaluzas tienen la capacidad técnica y financiera para acometer esas obras ".



Chocano también señala al Ministerio del Interior: "La mayor obra de este organismo es la construcción de la comisaría



de Jerez y la ejecutará una empresa no andaluza". Este comportamiento se repite con las consejerías de la Junta de Andalucía. En el caso de la de Fomento, la presidenta de CEACOP menciona que las actuaciones para la puesta en servicio del tren-tranvía de San Fernando, valoradas en 4,1 millones de euros, las acometerán constructoras e ingenierías no andaluzas. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, añade Chocano, ha confiado la ejecución de la EDAR de Villamartín, adjudicada por 3 millones de euros a una constructora no andaluza.