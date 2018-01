"Tenemos que entrar en el Ejército de Tierra porque somos los más cualificados"

-¿qué es Navantia Sistemas?

-Es el elemento diferenciador dentro de Navantia. Desde el principio, la vocación que tuvimos fue la de generar un centro de alta tecnología capaz de dar autonomía a la empresa en la obtención de los sistemas de combate. A finales de los 80 se decidió crear en La Isla, aprovechando las instalaciones de la Fábrica de Artillería de Bazán (FABA), para generar esa capacidad. Además, la gran ventaja como empresa pública es que durante todos estos años hemos ido generando productos y tecnología que en muchos casos ya van por la cuarta generación. Hemos invertido en desarrollar conocimiento. Hoy, 30 años después, la gran ventaja que tenemos es nuestra madurez e independencia tecnológica.

-¿Y qué venden?

-Ahora detectamos que todos los clientes buscan recibir o bien capacidad de producción local o transferencia de tecnología para desarrollar sus capacidades. Navantia, al haber desarrollado esa capacidad y de forma independiente, acompaña todas las ofertas de un paquete de transferencia de tecnología en nuestro área. Hay paquetes en los que eso es determinante.

-El principal cliente es la Armada española. Pero, ¿para cuántos países trabajan?

-Tenemos contratos en México, Argelia, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia, y perspectivas importantes con Arabia.

-¿El producto estrella es el sistema de combate Aegis o el de Navantia lo supera?

-Aegis es un producto americano. Es un sistema de guerra antiaérea que llevan las fragatas tipo F-100. No es lo mismo que nuestro sistema. Está basado en un radar y unas capacidades que no son contra las que nosotros competimos. Para nosotros, el Aegis es un elemento más, igual que se conectan unos cañones o una guerra electrónica. Nuestro producto es el Scomba, que integra todos los tipos de guerra que puede hacer un barco, y una de ellas es la antiaérea, que es lo que controla Aegis.

-¿Contra quién compite Navantia Sistemas?

-Los americanos tienen su propio sitema de mando y control que prácticamente no venden ya en ningún sitio. Venden el paquete Aegis pero no el mando y control independiente. Está el sistema Tales, que sí es un competidor claro nuestro; Saab, Leonardo....

-¿También participa Sistemas con la flota que hay en Rota?

-No. Hemos hecho varios intentos para extender a Sistemas el trabajo de mantenimiento de buques que hace Navantia. A día de hoy no hay nada. El contrato que tienen con la empresa es exclusivamente para la plataforma (reparación y mantenimiento) y en su sistema de combate no dejan entrar absolutamente a nadie. Eso no significa que no podamos hacer mantenimiento de elementos de Aegis.

-En San Fernando no sólo se han hecho elementos para barcos, también para el Ejército...

-Efectivamente. Ese es uno de los elementos importantes que queremos destacar. Navantia, en el segmento de integración de sistemas de combate, es líder en España y referente en Europa. Pero nos está costando mucho entrar en el Ejército de Tierra. Programas como el 8x8 (vehículo de combate sobre ruedas del Ministerio de Defensa) serían estratégicos de cara al futuro. Tenemos acuerdos que nos permitirían hacer aquí las torretas que van a llevar los vehículos y eso supondría una carga de trabajo en talleres enorme. El problema es que muchas veces a Navantia se la percibe como empresa de construcción naval y, por esa filosofía de parcelar quién lidera en naval y quién en tierra, nos cuesta entrar ahí. Creo que es muy importante que socialmente nos movilicemos todo lo que podamos para poner en esa posición las capacidades de Navantia Sistemas y proyectarlas en el Ejército de Tierra. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para contactar con todas las personas clave en el Ministerio de Defensa y en el Ejército para que conozcan lo que podemos ofertar, pero nos está costando mucho.

-¿La clave es el Ejército?

-Tenemos que entrar en el Ejército de Tierra español porque somos la empresa española más cualificada en integración de sistemas y el área de mando y control.

-La base de Sistemas es Ingeniería. ¿Cuántos hay en La Isla?

-Tenemos una plantilla de 327 personas. Titulados superiores son 131 ahora mismo, y entre ellos y titulados de grado medio, son un 70% de toda la plantilla. Junto a esto, que es importante, estamos subcontratando alrededor de 150 personas al año de técnicos superiores. Normalmente la subcontratamos a empresas de la zona, que tienen su sede física en las inmediaciones de la factoría e incluso algunas tienen oficinas dentro. Somos una empresa tractora de tecnología en la zona. Si se consolida el programa de Arabia junto a las F-110, aumentaremos esas cifras.

-¿Cuántos barcos están navegando con sistemas que han salido de aquí?

-Con el sistema integral de control de plataforma hay en torno de 90 bajo control de configuración. No es que sean 90 barcos, pueden ser 60. Y con algún sistema nuestro, más de cien barcos en todo el mundo. Estamos en un nuevo ciclo en el que la expectativa que tenemos es que los nuevos contratos a los que aspiramos, más los que va a haber para la Armada, la F-110, nos pongan en una mejor posición competitiva para la exportación. Esa capacidad de ofrecer transferencia de tecnología, formación y capacitación en el área de sistemas va a ser clave en los próximos años para obtener contratos.

-Cuando se confirme el contrato de las corbetas para Arabia, ¿qué va a aportar Sistemas?

-La diferencia que estamos aportando es que vamos a crear allí una serie de centros y los vamos a cualificar para que sean capaces de tener una participación significativa y recibir tecnología en el área de sistemas. Por lo que sabemos, eso es determinante para el contrato. Para nosotros es muy importante este contrato, no sólo por el volumen de trabajo que supondrá, sino desde el punto de vista reputacional. Estamos intentando posicionarnos en el mercado no sólo como constructores naval, sino también como sistemistas. Entrar ahí es muy difícil. Si se consigue vender a un país como Arabia, que es de los principales compradores de Defensa del mundo, desde el punto de vista reputacional va a ser un espaldarazo.

-¿Supondrá abrir una vía en el Medio Oriente?

-Totalmente. Si no fuera por lo que ofrece Sistemas, probablemente el contrato no se haría aquí.