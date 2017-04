La juez entra de lleno en la situación actual de la depuradora de Barbate

Por espacio de tres horas, entre las 10:30 y las 13:30 horas, prestó ayer declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Barbate la ex concejal de Urbanismo María José Corrales. La ex edil fue ayer citada junto al alcalde, Miguel Molina (PA), que ayer no pudo prestar declaración al no poder acudir su letrado por estar atendiendo otra causa en la audiencia provincial, a raíz de la querella presentada el pasado año por la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) y seis particulares, a causa de los malos olores y la posible contaminación medioambiental de la playa zahareña causados por vertidos sin depurar. Dichos vertidos se realizaban, al parecer, a través del emisario submarino de la depuradora de Barbate, ubicada en la playa del Botero, a mitad de camino entre los núcleos de población de Zahara de los Atunes y Barbate.

En su declaración, Corrales se hizo acompañar de diversa documentación sobre la gestión que realizó al frente de la Concejalía de Urbanismo. La ex concejal aprovechó para denunciar antes de entrar en la sala de vistas, que hasta ahora desconocía o no sabía de la existencia de toda esta documentación, asegurando incluso que no dispone de todos los documentos referidos a esta infraestructura, así como de sus permisos.

El abogado de Acoza ha lamentado la falta de memoria de la edil María José Corrales

María José Corrales, que se reserva lo dicho ante la juez, puntualizó que lo que espera de este juicio es que "traten de profundizar un poco más y de esclarecer la situación que hay en torno a la depuradora, ya que por un lado está la depuradora antigua, por otro lado está la construcción de la nueva depuradora y, por otro, la conducción submarina".

Así, Corrales recuerda que por su departamento pasó la documentación referida a los trámites para que se construyera la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Barbate. La ex edil de Urbanismo considera que esta depuradora sufre "un mal endémico desde sus orígenes hace 16 ó 17 años", ya que en su opinión era antigua para su tiempo cuando se puso en marcha, ya que al poco tiempo surgieron las nuevas directivas europeas, quedando fuera de la directiva marco.

En su opinión, "independientemente de todo lo que se haya ido trabajando, quien haya estado presente tendrá que ir contando todo el trabajo realizado, ya sea la administración supramunicipal, la local". "Luego aquí, estudiando un poco el caso te das cuenta que ha habido un cruce de competencias entre administraciones supramunicipales que ha derivado en una demora, y en otra, y en otra, de la nueva depuradora".

El letrado, José Plaza, que representa los intereses de la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) y de seis vecinos de la zona, presentes en la causa como acusación particular y que ha sido citados para el próximo 15 de mayo, se mostraba ayer abrumado por el desconocimiento, negligencia y dejadez mostrada por María José Corrales sobre sus competencias al frente de la Concejalía de Urbanismo, y sobre la EDAR y el emisario submarino.

José Plaza,también se interesó por el contrato y la relación con Aqualia, cuestiones cuyas respuestas no han satisfecho a este letrado que también formuló varias preguntas relacionadas con los tributos que desde hace muchos años se les cobra a los vecinos cada dos meses por la depuración de sus aguas. Este dinero, según Plaza no se ha empleado en la mejora del saneamiento y la depuración de las aguas del municipio, por lo que se podría abrir otra línea de investigación para conocer qué ha pasado con ese montante económico.

Esta será una de las cuestiones a las que deberá responder hoy en su declaración el ex alcalde socialista, Rafael Quirós, que está citado a las 10:30 horas, junto a la que fue concejala de Medio Ambiente. María Dolores Varo, tambioén diputada de Turismo, ostenta hoy la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Barbate.

El representante legal de Acoza lamentó también que en la toma de declaración de ayer no estuviese presente la Fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, al considerar que "éste es un frente importante, ya que en una playa del litoral de la provincia de Cádiz se pueda contaminar de esta forma y se esté cometiendo un delito medioambiental", razón más que suficiente, según Plaza, para que el Ministerio Fiscal esté presente.

Lo único que ha sacado en positivo este abogado sobre las cuestiones sobre las que preguntó a María José Corrales, es que "ha reconocido, lo que es un hecho innegable, y es que no había licencia de vertidos, que la estación depuradora de aguas residuales no actúa como tal al no estar depurando, al hacer un mal el tratamiento primario, cuando debe hacer un secundario y un terciario".

José Plaza puso en duda una de las respuestas referidas a la salubridad de los vertidos. En este sentido, según aseguró la abogado María José Corrales expuso que "no se ha puesto en riesgo el medio ambiente y la salud de las personas por el vertido de esas aguas al mar, ya que no tiene ninguna incidencia y que no se está haciendo daño a nadie".