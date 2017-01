Un año de prisión y más de un millón de euros en multas al empresario ubriqueño José Luis López

El empresario ubriqueño José Luis López ha sido condenado a un año de prisión y al pago de más de un millón de euros en multas como consecuencia del enjuiciamiento del denominado caso de la 'Operación Lobo', una operación de la Agencia Tributaria que se derivó de la instrucción del famoso 'caso Karlos'.

Entre los acusados estaban personajes tan conocido como el propio López, su socio Francisco Chaves, o el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, que fue excluido del proceso penal porque sus responsabilidades, sencillamente, habían prescrito. Y es que los hechos juzgados acontecieron en 2004 y la Justicia en este caso en concreto no ha sido, precisamente, rápida. Han sido doce años de investigaciones contra diecisiete personas de las que dos ya habían fallecido cuando el juicio tuvo lugar. Se trató de uno de los mayores fraudes contra las arcas estatales jamás conocido en la provincia. Las cifras hablan por sí solas. Había una elaboración constante de facturas falsas que pretendían engañar al fisco, propósito que finalmente no consiguieron al entrar en acción los servicios de inspección de la Hacienda Pública. Se cree que el importe de lo defraudado alcanzó los diez millones de euros. Las dilaciones provocaron que se acordaran una serie de acuerdos que permitieron que los acusados pudieran acogerse a unas sensibles rebajas de condena. Así, Joaquín Morales, José Luis López y Francisco Chaves afrontaron penas de prisión inferiores al año por los reconocidos delitos contra la Hacienda Pública. Eso sí, las multas por los delitos imputados así como por el pago de las costas del juicio les supondrán el desembolso de cantidades superiores al millón de euros, algo que por ejemplo José Luis López hizo de antemano, dejando clara de esta forma sus posibilidades económicas.

Cabe destacar que toda la trama de facturas falsas actuaba sobre todo en la Sierra de Cádiz, radicando el epicentro de la trama en Ubrique. Todo este asunto comenzó a mediados de 2004, después de que se abriera una investigación paralela a la ya mencionada 'Operación Karlos', cuya sentencia aún mantiene en prisión a Carlos Carretero.

Lógicamente, si las penas en este caso no han sido mayores ha sido porque los acusados se acogieron a la conformidad planteada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado.