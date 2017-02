"Aquí defienden a la pública y luego llevan a sus hijos a la concertada"

"Izquierda Unida es el único grupo que defiende con claridad su posición, que está con la enseñanza pública y no con la concertada. El PSOE dice aquí una cosa y hace otra: dice que defiende a la enseñanza pública y luego tiene a sus hijos en los colegios concertados y privados", dijo ayer la diputada del PP Mercedes Colombo durante el debate sobre una propuesta de su grupo en el pleno de la Diputación. A José María González, diputado de Por Cádiz Sí Se Puede (PCSSP) y alcalde de Cádiz, le espetó: "Ustedes están entre Pinto y Valdemoro".

Colombo reaccionó así ante las críticas del PSOE, IU y PCSSP a su defensa de la enseñanza pública y la concertada en una moción que fue rechazada en su mayor y principal parte (fue aprobada, salvo por el PSOE, en dos puntos). El PP quería que la Diputación pidiese a la Junta de Andalucía que no recorte unidades en "los centros públicos sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso 2017/2018 ni en cursos sucesivos". Esto es, que no recorte en colegios concertados, que es lo que la Junta se dispone a hacer. Pero no encontró apoyo suficiente.

"No van a parar [el PP] hasta que la educación cotice en bolsa", dice José María González

En su defensa de la moción del PP, Colombo apeló a la libertad para elegir centro escolar y planteó que la enseñanza pública y la concertada son complementarias e igual de necesarias. Dijo que flaco favor se le hace a la educación con la confrontación y que Andalucía está a la cola en los resultados educativos. Reclamó un pacto por la educación "que se deje de ideologías" y también pidió que se valore la calidad por encima de la ratio.

José María González cuestionó que el PP hablase en este asunto de libertad de enseñanza. "En realidad, defienden la enseñanza concertada y no van a parar hasta que la educación cotice en bolsa", dijo. González afirmó que hoy no es necesaria la enseñanza concertada en Andalucía y criticó la "cuota voluntaria" que cobran los colegios sostenidos con fondos públicos. Una cuota, dijo, "que de entrada no es legal y de salida es admitida por los padres". No obstante, pidió votar separadamente los puntos de la propuesta, ya que podía sumarse (con matices) a los dos primeros: al que reclama un gran pacto educativo y al que propone incrementar el presupuesto destinado a la política educativa no universitaria para converger con la inversión por alumno de la media española.

Antonio Alba, de IU, se mostró partidario de suprimir la red concertada y defendió la enseñanza pública única. "Decimos no a que se dé dinero a colegios que incluso llegan a separar a niños y a niñas", señaló.

Juan Carlos Ruiz Boix, del PSOE, dijo que coincidía con González y Alba y recordó que la Junta se ha comprometido a no concertar nuevos centros y que ninguno de los 93 concertados de la provincia se va a cerrar. "Hay que optimizar los recursos porque en la provincia hay 2.000 alumnos menos", anotó.

Al momento de votar la propuesta hubo un poco de desconcierto, ya que se había planteado votar los puntos por separado. Y hubo también protestas de la presidenta de la Diputación, Irene García. "Es el tercer insulto que escucho. El oído me funciona muy bien", dijo dirigiéndose a los miembros del grupo del PP. "Llevo todo lo que va de pleno haciendo un ejercicio de contención, aguantando", añadió visiblemente molesta.

El pleno comenzó a las diez de la mañana y terminó poco después de las dos de la tarde. Al inicio juró como diputado y se incorporó Antonio Montero Suárez, del PP, que sustituye a Agustín Muñoz, el nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz.