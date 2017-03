El alcalde de Rota insiste en no tirar la casa ilegal de un ex edil suyo

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana (PSOE), no parece tener muchas ganas de derribar la vivienda que el ex concejal socialista Jesús Torres Hurtado se construyó en el pago de Buenavista del municipio roteño y sobre la que pesa una orden de demolición que fue emitida por el propio Ayuntamiento roteño hace ya casi dos añosal entender que la misma es ilegal. El regidor de Rota, incluso, ha solicitado oficialmente al Consejo Consultivo de Andalucía que emita un dictamen contrario a esta orden de derribo, aunque ello aún no se ha producido.

Bien al contrario, el pasado 6 de marzo quedó registrada en el Consistorio roteño una respuesta del propio Consejo Consultivo de Andalucía a una solicitud previa planteada por Ruiz Arana en febrero. Buscaba el alcalde un dictamen preceptivo y vinculante para anular la orden de derribo que fue emitida por el anterior gobierno de coalición de PP y Roteños Unidos. Sin embargo el Consejo ha optado por no posicionarse debido a que la petición municipal incluía algunas deficiencias como, por ejemplo, que no se hayan incorporado al expediente todos los antecedentes relativos a los actos objeto de revisión o que no se haya tramitado aún el procedimiento de revisión de oficio abierto en octubre pasado por la propiedad de la vivienda.

Intenta sin éxito que el Consejo Consultivo se posicione contra la orden de demolición

El Consejo Consultivo adoptará una postura firme cuando se subsanen estos errores aunque, de paso, ha advertido al Ayuntamiento de Rota que el expediente de derribo no ha caducado.

El PSOE de Rota mantiene que esta orden de demolición fue emitida por el anterior gobeirno local por mala fe al ser el afectado un militante socialista, mientras que PP y RRUU aprecian un trato de favor por parte del alcalde, que es también el delegado de Urbanismo, a un dirigente socialista que dimitió el pasado verano tras conocerse este asunto y que lleva años pagando una multa de casi 35.000 euros por esta infracción urbanística.