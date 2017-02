"Voy a ofrecer este Pregón con todo mi cariño"

La periodista gaditana Carmen Paúl será la encargada de ofrecer este lunes, 27, el Pregón del Carnaval portuense en la plaza del Castillo. Trabaja en Onda Cero desde hace trece años y antes estuvo en Madrid, en Radio Intercontinental y el Grupo Zeta. Se ocupa en estos momentos del magacín sociocultural de Onda Cero en Cádiz. Ha cubierto además como periodista muchos años las retransmisiones del concurso del Gran teatro Falla.

-¿Cómo surgió la propuesta para ofrecer el Pregón del Carnaval de El Puerto?

-Para mí fue una sorpresa, nunca me hubiese podido imaginar que me llamaran para dar un pregón de Carnaval. Si es verdad que tengo un espacio de Carnaval en la radio, que he cubierto las retransmisiones en el Falla, pero no pertenezco al mundo del Carnaval. Me gusta mucho y mi padre es muy aficionado, ha sido incluso miembro del jurado y siempre lo he vivido muy de cerca en mi casa, pero en mis planes no entraba jamás dar un pregón.

-Supongo que sentirá cierto respeto...

-Sí, me da mucho respeto pero estoy muy ilusionada, es una alegría grandísima. El que más contento está es mi padre, él es muy carnavalero y además ha seguido siempre mucho a las comparsas portuenses. El Puerto ha tenido y tiene muy buen Carnaval, no hay que olvidar que el concurso de El Puerto era el segundo más importante de la provincia, ha sido un Carnaval muy potente.

-Este año el pregonero de Cádiz es un portuense, Pedro el de los Majaras.

-Pues sí, mira que cosa más bonita, una gaditana va a pregonar la fiesta en El Puerto y un portuense el Carnaval de Cádiz. Estoy muy ilusionada pero siento mucho respeto y muchos nervios.

-Imagino que cubrir el concurso como periodista será algo cansado.

-Sí, es cansado porque es un mes entero. La gente dice qué suerte, eres una afortunada, y es verdad, pero hay momentos que pesan. Tengo una niña de seis años y en algunos momentos cuando era más pequeña era complicado.

-Supongo que el Pregón lo tendrá ya casi terminado...

-Sí, me encantaría contarte de qué va pero no debo. Voy a traer a gente de Cádiz y me está ayudando muchísimo mi marido, Luis García Gil, un poeta de Cádiz. Él ha escrito muchos libros y tiene experiencia en pregones. Habrá gente del Carnaval y muchos amigos, creo que estaré bien arropada. No faltarán las coplas y también habrá algo de flamenco. La radio por supuesto estará presente, porque quiero reivindicar este medio como el pionero en llevar las coplas a la gente. Mi marido dice que va a ser un Pregón pictórico, también habrá personajes de El Puerto y su cultura y por supuesto, no faltará alguna agrupación de El Puerto. Va a ser una mezcla de Cádiz y El Puerto.

-¿Ha pedido algún consejo a sus antecesores pregoneros del gremio?

-He visto sus pregones y la verdad es que me han dejado el pabellón muy alto. Tanto Modesto Barragán como Enrique Miranda hicieron unos pregones preciosos, a ver ahora qué hago yo después de eso. A Enrique sí lo llamé, aunque ha estado muy liado con las retransmisiones del Falla.