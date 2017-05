Un Simpecado con mulas pero sin flores del alcalde de Cádiz

La hermandad del Rocío de Cádiz se ha convertido en protagonista en las últimas semanas de manera involuntaria. La negativa del Ayuntamiento a colaborar en la Magna Mariana si esta corporación salía en la procesión con los dos mulos tirando del Simpecado hizo que finalmente renunciara a salir. El equipo de Gobierno argumentó para justificar su postura que la presencia de los dos mulos contravenía la ordenanza municipal de animales.

Ayer era un día señalado para el Rocío gaditano porque iniciaba su romería hacia Almonte. En esta ocasión sí estaban los mulos y sin embargo no había problemas, a juicio del Ayuntamiento porque se limitaba a una ocupación de la vía pública.

No obstante, el momento de la discordia llegó también con el Consistorio. Tradicionalmente los romeros salen desde su sede canónica de San José, bajan hasta la plaza de San Juan de Dios y allí reciben un ramo de flores por parte municipal para acto seguido dirigirse a Santo Domingo para visitar a la Patrona.

La ofrenda floral la realizaba todos los años en las puertas del ayuntamiento la entonces alcaldesa, Teófila Martínez. El año pasado, primero en el que se daba esta circunstancia con el equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz, no hubo opción porque la lluvia impidió que se bajara hasta San Juan de Dios. Este año, los romeros pasaron de largo porque no hubo ningún tipo de ofrenda floral debido a la máxima del actual equipo de gobierno municipal de la separación entre los asuntos religiosos y los institucionales. Desde el Ayuntamiento se asegura que no llegó ningún tipo de invitación o aviso, por lo que no se puede haber producido ningún plantón.

La jornada de los rocieros fue bastante larga ya que se inició a las siete y media de la mañana con el rezo del rosario. Terminada la misa se hizo el recorrido hasta Santo Domingo y ya después salieron camino de Sanlúcar. Tenían previsto cruzar el Guadalquivir a las siete de la tarde y seguir por Doñana.

En Puerto Real

En Puerto Real, alrededor de 200 peregrinos, más de 20 vehículos y un número similar de caballos, realizan este año el camino del Rocío con la Hermandad de la localidad. Ayer, antes de que comenzase el peregrinar de la hermandad, se celebró la habitual misa de romero en la capilla del gallinero, que ofició el padre Juan Antonio Martín Barrera. Además de los peregrinos, más de un centenar de personas se dieron cita en la misa para acompañar a quienes ayer iniciaban el camino, entre rezos, salves y cantes por sevillanas.

Un año más se repetían las escenas habituales en las que la emoción de quienes partían y las lagrimas de quienes se quedaban se mezclaban entre los aplausos del numeroso público que se dio cita en la parroquia de San Benito Abad y en la de San Sebastián. Una parada también especial se realizó en la puerta del colegio la Salle, donde les esperaban decenas de alumnos.

Tras una primera parada en El Puerto, la hermandad puertorrealeña llegó a Bajo Guía, donde efectuó el embarque a las seis de la tarde y continuó la peregrinación, ya en arenas de Doñana.

En Arcos

La Hermandad del Rocío de Arcos inició ayer el camino hacia la aldea almonteña acompañada de unos 200 peregrinos, 28 vehículos y el calor de numerosos vecinos de la localidad serrana. La comitiva arrancó tras celebrar una misa de romeros, a las siete y media de la mañana, en la parroquia arcense de San Francisco, que estuvo oficiada por el párroco y director espiritual de esta hermandad serrana, Jorge Manrique. Una vez concluida, la carreta con el estandarte de esta hermandad se desplazó en procesión por las calles de Arcos hasta los llanos de la feria, donde la comitiva rociera partió rumbo a Sanlúcar para atravesar hacia Doñana.

El Simpecado de la Hermandad estuvo acompañado por el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, y la presidenta del Consejo de Hermandades de Arcos, María Nieves Sánchez. Como novedades, la Hermandad del Rocío local estrena este año nueva junta directiva, que preside la hermana mayor Isabel Vallejo.

La agrupación arcense cumple también 20 años de existencia y es la única constituida en la Sierra de Cádiz. El colectivo, en el que hay censados unos 450 hermanos, suele acoger a peregrinos de otros muchos pueblos de la Sierra que realizan el camino con esta entidad. Precisamente Isabel Vallejo confirmó ayer que este año les acompañan vecinos de Bornos, Villamartín, Prado del Rey, Espera y otros pueblos.