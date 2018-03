La Sepi resucita las corbetas y dice que no habrá despidos en Navantia

La Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) avanzó ayer importantes novedades con respecto al futuro inmediato de Navantia y sus astilleros. La intervención de la presidenta de la sociedad estatal, Pilar Platero, ante la Comisión de Economía e Industria del Senado, dejó tres titulares principales: cuentan con las corbetas para Arabia Saudí; no habrá despidos en los astilleros, sino "bajas naturales"; y que en la próxima reunión para seguir negociando el plan estratégico de Navantia con los sindicatos el tema de debate será precisamente la plantilla y su rejuvenecimiento.

Platero, en su comparencia, dio muestras de haber "hecho los deberes" -según sus propias palabras- desde que asumió el mando de la sociedad propietaria de la naviera pública española. Además, tuvo varios 'guiños' a la Bahía de Cádiz, haciendo alusión por ejemplo a su reciente visita al astillero de Puerto Real y a la necesidad de seguir apostando por la investigación, rememorando su encuentro en el acto de botadura del petrolero con el rector de la Universidad de Cádiz.

La sociedad estatal avanza que la formación también llegará a la industria auxiliar

Pero, a preguntas de los senadores de los distintos partidos políticos, Platero dijo, textualmente, que el contrato para construir cinco corbetas en la Bahía de Cádiz, para Arabia Saudí, "está en la recta final; sé que se ha dicho muchas veces, pero estamos solucionando los flecos finales. En las próximas semanas habrá muy buenas noticias al respecto", aseguró.

Hasta tal punto están convencidas la Sepi y la propia Navantia de que se logrará este contrato, que Pilar Platero explicó que el futuro de Navantia pasa por una cartera de pedidos estimada en 11.000 millones de euros. En esa cartera se incluyen las corbetas, las fragatas F-110 para Defensa que se construirán en Ferrol; y los submarinos S-80 para Cartagena, cuya orden de ejecución y su consignación presupuestaria dio ayer Platero por aseguradas. Pero, además, están los contratos a los que aspira Navantia con Canadá, India y Australia. La presidenta de la sociedad estatal fue preguntada si había "plan B" en caso de que estos acuerdos -en algunos Navantia ya está en la lista corta, es decir, finalista- no saliera adelante. Su respuesta también fue contundente: "En el caso de que estos acuerdos no se produjeran, sólo con las F-110, las corbetas y los submarinos tenemos asegurado el 90% de esos 11.000 millones. Tenemos financiación para el plan estratégico 2018-2022; tengan en cuenta -dijo a los senadores- que la cartera de pedidos que hoy tiene Navantia es de 1.680 millones".

Eso sí, la máxima responsable de la Sepi asumió la dependencia que la empresa pública de construcción naval tendrá en estos años de los contratos que se deriven de Defensa. De hecho, de esa base de futuro que suponen los 11.000 millones del plan estratégico, los únicos que no dependen de la 'seguridad' de lo público son precisamente las corbetas que se harían en la Bahía de Cádiz -las fragatas van a Ferrol y los submarinos a Cartagena-. Tal vez por eso, Platero también insistió en la importante apuesta que hizo la compañía por la energía eólica marina.

También se refirió a otro de los asuntos más esperados: la plantilla. Platero llegó a la Comisión del Senado con la tarea hecha. Dijo que la edad media de los 5.200 empleados de Navantia a día de hoy es de 54 años y que el 29% de esa plantilla supera los 60 años, "por lo que está clarísimo que hay que dar un paso hacia el rejuvenecimiento de la plantilla. La mayoría de los trabajadores están a pie de astillero, y eso exige unas condiciones físicas que requiere ese rejuvenecimiento", insistió la presidenta.

Pero dijo más. "Por primera vez en muchos años se habla de un plan de incorporaciones que será un revulsivo". Pilar Platero fue repreguntada por los senadores presentes y lo explicó: "No está en nuestro ánimo que haya despidos, habrá bajas naturales, es decir, que a lo largo del plan estratégico habrá trabajadores que acabarán su vida laboral activa y llegarán otros nuevos". Incluso, se refirió a los contratos relevo (aunque no llegó a pronunciar esa frase), cuando aseguró que "los trabajadores y los sindicatos me han dicho en estos meses que el know-how -eso que en castellano se llama conocimiento, experiencia- se perdió en 2005 cuando se fueron los más veteranos, los que sabían hacer barcos. Por eso ahora queremos que esa sabiduría no se pierda y se transmita a quien ocupará su puesto".

Por último, habló de formación. Aseguró que se incrementarán las 125.000 horas destinadas a la plantilla hasta ahora y dijo más: se extenderá a la industria auxiliar.