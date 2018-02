Saldaña: "Ser candidato es un orgullo y una responsabilidad"

El comité ejecutivo local de Jerez respaldó ayer de manera unánime la designación de Antonio Saldaña como nuevo candidato para las municipales de 2019, tras anunciar María José García-Pelayo que no optará a la reelección. El PP inicia así un relevo para dar cabida a nuevos valores del partido en Jerez, según confirmaron ayer Saldaña, Pelayo y el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, que presidió el comité ejecutivo.

Tras la celebración del cónclave popular, el flamante candidato Antonio Saldaña compareció ante la prensa visiblemente nervioso tal como reconoció minutos después. "No es lo habitual en mí y creo que es fruto de la responsabilidad", aseguró el también concejal y diputado andaluz. De hecho, no dudó en señalar que "ser propuesto como candidato del primer partido de Jerez, de Andalucía y de España, precisamente en la primera ciudad en población de la provincia de Cádiz y la quinta ciudad de Andalucía, y en una de las ciudades más importantes de España, evidentemente es un orgullo y una responsabilidad y eso pesa porque no estamos hablando de cualquier cosa". En este punto, Saldaña recalcó que los jerezanos "se merecen que cuando alguien asume esa responsabilidad en el principal partido se lo tome como nos lo estamos tomando, con la seriedad que caracteriza al PP y a un proyecto como este". Flanqueado por Pelayo y Sanz, el candidato aseguró que solo es "uno dentro de un grupo, de mis compañeros, dentro de esos 215.000 jerezanos que tenemos un sueño, el sueño de poner a Jerez en lo más alto. Yo creo que cualquier jerezano, en cualquier rincón y con independencia de a quién haya votado tiene una ambición compartida, una ambición y un sueño por poner a Jerez en lo más alto porque nos sentimos orgullosos de nuestra gente y de Jerez".

Saldaña quiso tener un agradecimiento "especial" para Aurelio Romero por su "experiencia" y "consejos", para Antonio Sanz como "ejemplo de cómo se hace la política" y, sobre todo, con su compañera y predecesora, María José García-Pelayo, de quien destacó que "nos ha enseñado la importancia del equipo" y a la que invitó a formar parte de su equipo.

Saldaña adelantó que "el proyecto y el reto del PP es que Jerez sea reconocida y tratada como se merece, necesita tener un tratamiento de capital, todas las Administraciones tienen que apostar por Jerez como una capital", afirmó. "Los jerezanos nos merecemos que todo el mundo, el gobierno de España, la Junta, la Diputación y todos los organismos reconozcan a Jerez como se merece, que es como capital", añadió, asegurando que "es un gran reto que nos planteamos en este proyecto y que evidentemente nos va a llevar a liderar grandes proyectos e ilusiones en la ciudad precisamente para que Jerez sea la capital, ya lo fue del Motociclismo, pero queremos que también lo sea del empleo, de los servicios sociales, turismo, la cultura...".

Como era de esperar, el presidente provincial del PP de Cádiz, Antonio Sanz, dio ayer su apoyo expreso al nuevo candidato dejando claro que "el PP de Jerez acaba de elegir al próximo alcalde de la ciudad, una persona que está en la política para servir y que ha demostrado su valía".

"Antonio Saldaña es un gobernante preparado que da un paso al frente asumiendo el liderazgo que necesita la ciudad, con un profundo conocimiento de Jerez y de su vida municipal y con un espíritu creativo e innovador, muy valorado hoy día en la política", resumió Sanz, haciendo hincapié en que "es un valor seguro para la ciudad y una garantía de éxito, estamos ante el líder que la ciudad necesita".

El responsable popular mostró también su respeto a la decisión tomada por María José García- Pelayo de no volver a presentarse como candidata. Sanz destacó que "su compromiso va mucho más allá de la ambición o el interés personal" y señaló que la provincia "gana a una excepcional diputada que ahora se comprometerá con Cádiz". "María José García-Pelayo representa y representará la mejor etapa de gobierno de la ciudad y ya está en la historia grande como la mejor alcaldesa de la ciudad", sentenció.

María José García-Pelayo, por su parte, confirmó que hacía una semana que le había trasladado al partido su visión sobre la renovación, aclaró que seguirá como concejal hasta el final de la legislatura y mostró su respaldo firme a Saldaña como "candidato y próximo alcalde de Jerez".