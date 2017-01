Rodríguez: "Gracias al PSOE tenemos un Gobierno tripartito encubierto"

El concejal no adscrito Andrés Rodríguez, ofreció ayer una rueda de prensa para realizar un balance político del año recién finalizado. El ex edil de Sí se puede criticó duramente la "falta de gestión" de su ex compañeros del equipo de Gobierno, "con la complicidad del PSOE que hace que el Ayuntamiento vaya a la deriva con un tripartito encubierto, ya que son cómplices de la políticas de Sí se puede y Equo", dijo Rodríguez.

En su repaso, que dividió por delegaciones, criticó que "el pueblo está mas sucio que nunca y las barriadas rurales y el Río San Pedro son las grandes olvidadas, por no hablar de las zonas verdes que pretenden arreglar con un rebaño de cabras cruzando todo el pueblo".

Rodríguez hizo hincapié en la instalación de la planta fotovoltaica anunciada por el alcalde, asegurando que "en urbanismo no se ha movido un solo papel para ese proyecto y dudo que se lleve a cabo en esta legislatura, al igual que el proyecto del centro comercial de Entrevías, que no se llevará a cabo porque Equo quiere salvaguardar a unos bichitos que se supone que hay ahí", declaró.

La "falta de participación" en el proceso de peatonalización, los impagos a los trabajadores y arrendatarios de la EPSUVI, la precariedad de las instalaciones deportivas o el "ninguneo" al Puerto Real Club de Fútbol, fueron otras críticas realizadas por Andrés Rodríguez, que invitó al equipo de Gobierno a "que se marchen si no pueden ni saben gobernar esta ciudad".