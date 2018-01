Roban por segunda vez el Niño Jesús del belén del Ayuntamiento

La Isla no daba crédito ayer a lo ocurrido. Por segunda vez en menos de cuatro días la imagen del Niño Jesús que forma parte del belén del Ayuntamiento había sido robada del montaje que está instalado junto a la Iglesia Mayor. La talla se echó en falta a primera hora de la mañana, por lo que se piensa que de nuevo fue sustraída a lo largo de la noche aprovechando el fácil acceso que tiene el nacimiento. También arrojaron varias de las piedras que forman parte de la recreación al interior del pesebre. En esta ocasión, además, se trata de la imagen que un par de niños -José Aparicio y Adrián Aragón- donaron en la jornada del pasado domingo tras conocer el primer robo que había dejado incompleto el belén, un gesto que aplaudieron numerosos ciudadanos y por el que la alcaldesa les felicitó personalmente. La figura, además, era una antigua propiedad de la familia, que cedieron gustosamente para que no faltara el Niño Jesús en el conjunto durante lo que resta de fiestas navideñas.

Este segundo robo, como era de esperar, ha despertado numerosas muestras de indignación desde que fuera adelantado ayer por este periódico en su edición digital. El Ayuntamiento ha lamentado lo ocurrido y ha expresado también su repulsa por este nuevo acto vandálico. Al mismo tiempo, ha anunciado que en vista de lo ocurrido -y dado que previsiblemente volvería a repetirse el robo- no se restituirá la imagen del Niño Jesús al conjunto en los días que quedan de las fiestas salvo para el momento específico del acto de Adoración de los Reyes Magos que tradicionalmente pone el punto final a la Cabalgata de la Ilusión, en la tarde del 5 de enero. Para ello, explicaron ayer fuentes municipales, se están realizando gestiones con la parroquia de la Iglesia Mayor y con la asociación de belenistas de El Redentor.

Además, para las próximas Navidades se replanteará todo el montaje del belén al objeto de evitar estos reiterados robos y actos vandálicos que sufre. Así lo afirmaba la alcaldesa, Patricia Cavada, al mostrar su pesar por lo ocurrido, especialmente en esta segunda ocasión, en la que el robo ha venido a enturbiar el bonito gesto de dos menores. Irremediablemente -advertía- eso implicará que el nacimiento del Ayuntamiento deje de ser un montaje cercano para los ciudadanos para reforzarse y ganar en seguridad.

Desde luego, el robo del Niño Jesús del nacimiento del Ayuntamiento no es nada nuevo. Lamentablemente, se trata de un suceso que en La Isla se ha dado en más de una ocasión, si bien es cierto que ya hacía varios años en los que no había ocurrido nada. De hecho, hay que remontarse al año 2011 para hablar de los últimos actos vandálicos perpetrados contra este belén. Entonces estaba instalado en el atrio del Ayuntamiento y fue objeto de varios destrozos que afectaron especialmente a la imagen del Niño Jesús. De hecho, la figura precisó de una restauración urgente y fue repuesta al cabo de unos días. En su ubicación actual -en el cancel de la Iglesia Mayor- hasta ahora no había tenido ningún problema. Y se trata de las terceras navidades que está en este emplazamiento.