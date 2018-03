Puerto Real, contra la vía oficial en Las Aletas: "Juegan al monopoly"

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real (Sí se puede y Equo) explotó ayer. Su defensa del proyecto alternativo en Las Aletas y el hecho de que los dos grandes partidos y los empresarios hayan seguido apostando por desarrollar los suelos productivos de la Bahía, llevó ayer a los munícipes de Puerto Real a cargar contra todos.

En un comunicado, mostró su rechazo a la reacción de PP, PSOE y CEC "demostrando una vez más que lo único que les importa son sus propios intereses, y no la creación de empleo para los parados de la Bahía de Cádiz", afirmó Mayte Sánchez, teniente de alcalde y portavoz del ejecutivo local en esta materia.

A su juicio, la "repentina resolución" dada a Las Aletas "no ha venido, aunque quieran hacer ver lo contrario, por la preocupación del PP y del PSOE por el empleo de la Bahía, sino por el empuje de los colectivos que conforman la alternativa real y sostenible". Al contrario, según Sánchez, "parece obvio que ni a los empresarios, ni al PP ni al PSOE les sirve un proyecto con estas características y premisas ciudadanas, verdadera alternativa horizontal, real y sostenible. Por eso, tras haberse llevado años apoyando un proyecto que ya estaba tumbado por dos veces en el Supremo, ahora se han apresurado a cerrar filas para avalar una iniciativa que, por no tener, no tiene ni nombre, pero tiene 180 millones de presupuesto para repartir".

La edil de Puerto Real acusó al PSOE de "perpetrar la traición con los parados" porque, recordó, "ni siquiera ha consentido reunirse con los colectivos que crearon LARS -nombre del colectivo que representa el proyecto alternativo de Las Aletas-". Mayte Sánchez, que calificó la nueva apuesta como "proyecto fantasma", manifestó que "si se preguntan los ciudadanos por qué no les interesa una propuesta para regenerar las marismas, desarrollar las renovables y controlar nuestros recursos, aunque sea el único modo de generar empleo real en nuestra tierra, pueden leer entre líneas la respuesta: la clave está en que quieren seguir expoliando el dinero público y regalándoselo a los de siempre".

Por último, la responsable municipal de Puerto Real criticó que "mientras PP y PSOE, al servicio de los empresarios, juegan al monopoly con nuestro dinero y nuestro futuro, los jóvenes emigran de nuestra tierra, nuestros recursos naturales están deteriorados y pretenden que los ayuntamientos sólo asistamos como convidados de piedra, sin poder defender los intereses de nuestros ciudadanos, pero esta vez no se lo vamos a poner nada fácil, no permitiremos que sigan engañando y esquilmando lo público".

Pero también se pronunció ayer al respecto el grupo municipal del PA, que lidera Maribel Peinado. En otro comunicado, los andalucistas reivindicaron que los suelos no afectados por el proyecto de Las Aletas vuelvan al planeamiento municipal. Además, consideró el PA que "Puerto Real debe ser compensada por los retrasos de un proyecto que ha condenado el futuro de unos suelos que fueron extraídos del planeamiento municipal y que, de no haber sido así, hoy podrían estar en uso y ofreciendo rendimientos y beneficios para la ciudad".