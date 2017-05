Podemos exige al delegado de Educación que pida perdón o dimita

La eliminación de cuatro paradas de autobús escolar en la barriadas rurales del Marquesado y Barrio Jarana han vuelto a provocar un encontronazo entre el equipo de gobierno de Puerto Real y la Delegación Territorial de Educación. Ayer, Podemos pidió la dimisión del delegado, Juan Luis Belizón, "tras el escandaloso ejercicio de cinismo perpetrado por el PSOE , que ha usado a los vecinos de Puerto Real como rehenes", según señaló ayer Mayte Sánchez, concejala de Sí se puede Puerto Real.

La pasada semana, Educación suspendió el funcionamiento de cuatro apeaderos de las barriadas rurales, después de que la concesionaria del servicio de transporte escolar recibiese un informe de la Policía Local en el que se concluía que éstas no eran seguras. "Nosotros nos enteramos por la prensa que habían dejado sin servicio a quince familias", dijo Sánchez.

La también primera teniente de alcalde del municipio cree que "el PSOE ha demostrado su absoluta falta de decencia política por eliminar las paradas unilateralmente y acusar luego al Ayuntamiento y a la Policía, generando molestias a los escolares, para luego anunciar que van a reponer el servicio y demostrar que la competencia era sólo de la Junta y Diputación".

Por ello, para Podemos sólo existen dos salidas: "O bien reconocen el error y piden perdón a las familias afectadas en esta encrucijada política contra el Ayuntamiento del cambio o bien dimite su responsable, el delegado de Educación, Juan Luis Belizón".

Sí se puede Puerto Real considera que no es la primera vez que Belizón "se exime de responsabilidades" poniendo como ejemplo la problemática del desamiantado del colegio Reggio. "Puerto Real no se merece a alguien que no trabaja por el bien de las vecinas y vecinos, sino por mantener su sillón a toda costa", sostuvo Mayte Sánchez. Asimismo, desde Podemos exigen a la Junta y Diputación que solucionen con urgencia el error y los "perjuicios que ellos mismos han realizado". "Para nosotros este desgaste político al que nos someten con el PSOE local como principal cómplice tiene un límite y no vamos a aguantar que la ciudadanía sufra los tejemanejes y los enredos del PSOE para dañar a este equipo de gobierno", finalizó.