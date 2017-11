"La Plataforma Logística del Sur de Europa no es una prioridad política"

"La Plataforma Logística del Sur de Europa no figura en los instrumentos de planificación nacional (…) y respecto de posibles consignaciones presupuestarias para el ejercicio 2018, en relación con la denominada Plataforma Logística del Sur de Europa, no parece que, en estos momentos, sea oportuno realizar consignación presupuestaria"… Estas frases se expresan en la respuesta institucional dirigida a la presidenta de Diputación, Irene García, por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar Rodríguez. Una contestación que acredita que la citada Plataforma "no es una prioridad política ni presupuestaria para el Gobierno estatal", a juicio de Juan Carlos Ruiz Boix, vicepresidente primero de la Diputación, que ayer informó de la respuesta .

El Pleno de Diputación aprobó (con los votos favorables del PSOE, IU, PA, Cádiz Sí Se Puede y Ganemos Jerez; el PP se abstuvo) en su sesión del 21 de junio de este año una propuesta del PA en la que planteaba al Ejecutivo estatal que demostrase su respaldo financiero a la Plataforma Logística del Sur de Europa. En concreto, en la parte dispositiva de la moción, se demandaba una partida de 100 millones de euros.

Ruiz Boix, con la respuesta oficial del Ministerio de Fomento, esgrime que "todo se ha tratado de un invento, vendido como una gran panacea tras la celebración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz en 2012". La Plataforma en cuestión no está amparada en planificación nacional alguna: ni en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, ni en el Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías (en ambos documentos sí se refleja la presencia de la terminal logística de San Roque).

Sí hay referencia a la Plataforma Logística del Sur de Europa en la Estrategia Logística de España, que fue presentada precisamente en Cádiz en noviembre de 2013 y que recoge planificaciones de alcance autonómico y local, si bien "aparece en un segundo nivel y no como una actuación prioritaria" según matizó Juan Carlos Ruiz Boix. El Ministerio justifica que la Plataforma planteada requeriría, en cualquier caso, una posición común con la Junta de Andalucía "para definir la oportunidad del proyecto y el posible establecimiento de un nuevo protocolo".

En relación a los promotores de la Plataforma, "se confirma su nulo peso político ya que no han logrado el respaldo del actual Gobierno de España en ninguno de sus 6 presupuestos aprobados", apuntó Ruiz Boix, una cobertura que sí han alcanzado plataformas intermodales de Lezo, en Guipúzcoa, y de Júndiz, en Álava.

El vicepresidente de Diputación ha recordado que la Plataforma Logística del Sur de Europa se prodigó en ruedas de prensa, presentaciones públicas y encuentros del sector logístico mundial.