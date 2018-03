La Plataforma por Las Aletas decidió no participar en las asambleas de zona

La Plataforma Ciudadana por el Polígono de las Aletas no participó finalmente en las Asambleas de Zona, tal y como había anunciado la responsable de Participación Ciudadana, Mayte Sánchez. La edil explicó durante la presentación de la nueva ronda de asambleas que uno de los puntos que se tratarían en las reuniones vecinales serían las distintas opciones planteadas para Las Aletas.

Una de ellas, la alternativa, sería defendida por los integrantes del proyecto LARS (Alternativa Real y Sostenible), mientras que para el proyecto que defienden la Junta de Andalucía y el gobierno Central, se había invitado a la Plataforma Ciudadana por Las Aletas. Pero, finalmente, la Plataforma declinó la invitación al considerar que no era "la voz más autorizada" y que no iban a contrastar un proyecto en cuya elaboración no han participado y aún no definido.

Además, la Plataforma considera un acto de "hipocresía" que desde el equipo de Gobierno se insulte a su colectivo, y luego se les invite a formar parte de una iniciativa municipal. Se les llamó "palmeros de Antonio Sanz" y "afines empeñados en el proyecto ilegal y caduco del Consorcio, que no representan a nadie".

Por otro lado, la Plataforma Ciudadana recordó ayer que en ningún momento están apoyando o prestando su apoyo al proyecto original del Consorcio Aletas, tumbado por los tribunales, sino que los tres objetivos que se marcaron en su constitución en 2015 fueron: "que la inversión prevista no se perdiese, que el proyecto se hiciese en Puerto Real y que no se retrasase más en el tiempo".