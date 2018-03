El PSOE no se pronuncia sobre la salida de sus ediles

La secretaria general del PSOE de Conil, Eva Leal, aguardará a que los cinco concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento registren su petición de abandonar sus cargos públicos, y entreguen sus credenciales, para que los otros compañeros con los que se presentaron a los comicios electorales de mayo de 2015 puedan ocupar sus puestos. Preguntada sobre este asunto, la dirigente socialista de Conil dijo que "no se hará ninguna valoración hasta que no se haya producido realmente la renuncia de los concejales".

"Yo no tengo constancia que haya habido en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Conil un escrito renunciando a su condición de concejales y, por lo tanto, hasta que no lo hayan hecho y no sea oficial, no nos vamos a manifestar", explicó Eva Leal.

La secretaria general considera que se trata de una cuestión interna del partido de la que no van a hablar en los medios de comunicación, "hasta que no materialicen el hecho de la renuncia". Un mutismo que mantendrán ella y el resto de miembros de la dirección local, según matizó ayer.

Leal ha recordado que tienen una dirección local recién elegida con más del 90% de apoyo de la asamblea. "Estamos con la misma ilusión que siempre, con las mismas ganas que siempre, y teniendo siempre en la cabeza a los ciudadanos de Conil", señaló.

Por su parte, la secretaria general del PSOE provincial, Irene García, dijo que tuvieron conocimiento de este asunto tras recibirse una carta en la asamblea de la Agrupación Socialista de Conil, "lo que hizo que se pusiesen en contacto con ellos de manera inmediata con ese grupo municipal y no han aceptado venir a la reunión".

La dirigente socialista asegura que le "parece extraño", ya que ella misma, "en primera persona", ha mantenido varios encuentros conjuntos con la dirección local de Conil y con el Grupo Municipal y "no tenía conocimiento de ningún tipo de desavenencias ni de ningún tipo de diferencias".