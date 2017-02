El PP reivindica la vuelta del servicio de resonancia magnética

El parlamentario andaluz, Antonio Saldaña, la diputada nacional, María José García Pelayo, los diputados provinciales, Antonio Montero y Mercedes Colombo, con la presencia del presidente local, Domingo González, se interesaron en una visita reciente a Cáritas parroquiales, en la localidad, por la reinstauración del concierto sanitario de resonancia magnética en Arcos, "no entendiendo cómo se ha sometido a miles de usuarios de la Sierra durante más de dos años a esperas e importantes traslados cuando durante ocho años se ha dado el servicio público desde Arcos para la comarca".

Así apostillaron que "existiendo los medios necesarios para llevarlo a cabo, no entendemos cómo la administración se salta los criterios deseables y exigibles de accesibilidad y cercanía de los servicios públicos sanitarios y por decisiones poco estudiadas y arbitrarias se imponen situaciones de desigualdad con otras comarcas de la provincia. Se ha abocado a la misma empresa a una gran inversión para volver a dar el servicio y se sigue sometiendo a los usuarios de la comarca a acudir a otros centros concertados fuera de ella, cosa que no ocurre en ninguna otra zona geográfica de la provincia", expresan los populares a través de una nota. "No entendemos cómo a esto no se le ha dado una solución en estos dos años en los que tan valioso e importante medio diagnóstico está operativo en Arcos. Esperamos que el alcalde sea capaz de traducir el acuerdo plenario para recuperar el servicio en una solución inmediata".