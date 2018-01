El PP acusa al gobierno de El Puerto de tener "inquina" hacia la Iglesia

El portavoz adjunto del Partido Popular en El Puerto, Millán Alegre, ante la polémica surgida en los últimos días en torno a dos hermandades de El Puerto que han prohibido este año las cuadrillas mixtas de costaleros, exige a la concejala de Izquierda Unida Matilde Roselló "que deje de buscar protagonismo a costa de las hermandades y cofradías de nuestra ciudad, un mundo que desconoce por completo y del que se está sirviendo para de manera oportunista crear una polémica artificial".

Alegre considera que "no se puede llamar machista a una hermandad que precisamente dirige una mujer hermana mayor, ni tampoco a otra hermandad que tiene decenas de hermanas. Para hablar con propiedad hubiera bastado con levantar el teléfono y preguntar a dichas cofradías. En ningún caso se ha prohibido que las mujeres sean costaleras, sino que han tomado la decisión de que no hayan cuadrillas mixtas y sí masculinas y femeninas. Decisión que toman en libertad y conforme al criterio de lo que no deja de ser una entidad privada."

El PP traslada su apoyo al Consejo Local de Hermandades, así como a Borriquita y Soledad

Para el portavoz adjunto del PP "llama la atención lo rápido que pone el grito en el cielo la concejala de IU, sin tener ni la más remota idea del tema en cuestión y aprovechando que las hermandades son Iglesia y no hacen declaraciones públicas. Lo que nos hace deducir que este oportunismo es debido a la inquina con que la izquierda radical trata a la Iglesia, y como callan, miran para otro lado, toleran o incluso justifican en nombre de la cultura actitudes de otras religiones que sí marginan a las mujeres".

Desde el Partido Popular se quiere mostrar "todo el apoyo tanto al Consejo Local de Hermandades de El Puerto, encabezado por su presidente, y a todas las hermandades que se están viendo atacadas por un Gobierno que jamás se ha interesado por el funcionamiento de las mismas y que ahora aprovecha el momento para mostrar su lado más radical".

El portavoz popular adjunto anima "a todas las mujeres que formen parte de una hermandad en El Puerto a crear cuadrillas femeninas y de este modo ganaremos todos", y finaliza exigiendo que "David de la Encina, como alcalde, desautorice a su concejala, ya que ha hablado en nombre de la institución que preside. Desde el Partido Popular respetamos las decisiones que toman las hermandades en su derecho a gobernarse a sí mismas como su libertad y en derecho estimen conveniente".

Por otro lado, la hermandad de La Soledad ha cancelado la 'igualá' que tenía prevista para esta tarde, alegando motivos ajenos a la entidad y explicando sus responsables que se deja para más adelante.

Las dos costaleras portuenses que se han quejado de la prohibición de las cuadrillas mixtas hablaron el pasado jueves con el párroco de la Prioral, Diego Valle, y ayer tenían previsto ponerse en contacto con el delegado diocesano de hermandades del Obispado de Jerez para concertar una cita con él la semana próxima.