El PP exige a la Junta que "deje de jugar" con la salud de los arcenses

El PP de Arcos exige a la Junta de Andalucía que "deje de jugar con la salud de los arcenses" y denuncia "por enésima vez" la falta de recursos sanitarios en la localidad. Así, los populares mostraron ayer su solidaridad con unos padres arcenses que vivieron hace unos días una dramática situación con su bebé de 16 meses "al sufrir la impotencia e indignación de ver cómo su hijo no pudo ser atendido en el servicio de urgencias del centro de salud de nuestra ciudad mientras mostraba una sintomatología que, a todas luces parecía de gravedad".

Un hecho que incendió las redes sociales en Arcos tras contar la propia madre del pequeño la experiencia que sufrieron hace varios días. "Al llegar al Barrio Bajo, nos encontramos que no había médico; y no solo eso sino que no había nadie con conocimientos de primeros auxilios: una enfermera o el mismo administrativo. Nada. En medio de la calle, con la vida de mi hijo pendiente de un hilo y entre gritos de desesperación, mi marido y yo no sabíamos qué hacer", explicaba.

Los populares piden un centro de especialidades y ampliar las urgencias

Finalmente, el pequeño fue atendido en una clínica privada del pueblo que le prestó la primera asistencia e ingresó después en la UCI pediátrica de Cádiz. El PP arcense añade que "tales extremos se dieron como consecuencia de no hallarse en esos momentos en el citado centro ninguno de los médicos que realizaban las guardias de urgencias por haber tenido que realizar salidas al exterior. Circunstancias que se dan a menudo en el servicio ante el volumen de población que tienen que atender los profesionales sanitarios y la dispersión del municipio de Arcos, lo que a veces les lleva a tener que desplazarse a varios kilómetros para socorrer urgencias a domicilio o accidentes de tráfico en las carreteras del pueblo, restando así gran parte de tiempo al servicio en el centro de salud".

Por todo ello, los populares llevarán a cabo una serie de medidas para exigir "de una vez por todas a la Junta que se deje de demagogia y atienda las necesidades reales de la población arcense y que dé respuesta a las demandas planteadas desde hace años".

El PP pide a la Consejería de Salud la construcción del centro de especialidades médicas anunciado hace años; la ampliación en horario de tarde del servicio de consultas en El Pósito y, con carácter de urgencia, la ampliación del servicio de urgencias del centro de salud del Barrio Bajo "a fin de evitar episodios como el referido".