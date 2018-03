El PP afirma que Nicolás Aragón se alistará en otra formación política

El PP afronta una nueva crisis a poco más de un año de las próximas elecciones municipales después de que Nicolás Aragón, expresidente de la formación popular entre 2005 y 2012, se haya dado de baja de la formación, pero sin entregar el acta de concejal. Ya con anterioridad ocurrió lo mismo con otro edil de la agrupación, Stefan Schauer, quien también abandonó la agrupación sin que tampoco entregara su acta.

La dirección local del PP, que preside Andrés Núñez, reiteró ayer su decepción por la marcha de Aragón, quien deja a los populares con tan sólo seis concejales en el Ayuntamiento después del varapalo electoral que sufrió en los comicios municipales de 2015, frente a los once del PSOE, uno de Ganemos, tres de Izquierda Unida y dos de Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP).

Por ello, los populares "afean" a Nicolás Aragón que no entregue el acta de concejal "lo que pone más de manifiesto que su salida no es sino una rabieta por no garantizársele un puesto en lista, por lo que estamos convencidos de que se alistará en cualquier formación que le ofrezca algo".

La formación popular añade que "en la actual renovación que se está llevando a cabo en el PP de Chiclana, entendemos que las personas con aspiraciones de servir al pueblo de Chiclana tienen que demostrar día a día su predisposición y trabajo".

El PP quiso resaltar que "nos entristece profundamente que se haya ido con un mero whatsapp, sin explicar a sus compañeros nada. No entendemos que alguien que presidió un partido lo abandone cuando no se le garantiza su presencia en las listas, ya que la única razón que ha trasladado, previa a la baja es que a la vista de la incorporación de nuevas caras en el proyecto popular, él no está para competir por un puesto en la lista, que debe respetarse por el mero hecho de haber sido, en su día, presidente del partido".

Además, ayer presentó en la Secretaría del Ayuntamiento su baja del PP, por lo que pasa a ser concejal no adscrito. Esta situación implicaría un cambio en los asientos que ahora ocupan los ediles en el Salón de Plenos. Todo apunta que se situaría junto a Schauer, si bien esta opción aún está por determinar. En cualquier caso, a mediodía de hoy se celebra un pleno en el que se presume que ya se definiría la posición de los concejales.