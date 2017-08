Objetivo: 9.000 donaciones de sangre

Desde la Consejería de Salud recuerdan que la actividad asistencial de los hospitales andaluces no cesa en los meses de verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más derivados sanguíneos. Así, se siguen necesitando reservas para todo tipo de peticiones de sangre procedentes de los hospitales ya que más del 75% de las donaciones se destinan al tratamiento de enfermedades que siguen diagnosticándose y tratándose durante la época estival. Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cánceres o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a operaciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Un proceso seguro y hasta 4 donaciones al año

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario experto, el cual antes de la extracción realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden realizar hasta cuatro donaciones de sangre al año y las mujeres, tres. Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Para obtener información sobre los lugares de donación, en la web del SAS, en el apartado 'Donar Sangre', se encuentran los horarios y lugares de las campañas en las distintas provincias andaluzas. También se puede utilizar para dicho fin la de la App 'Dona Sangre Andalucía', la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza, de descarga gratuita.