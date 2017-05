Nuevos trámites del Consistorio para concluir el hospital jandeño

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de una resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz, por la que se concede la autorización administrativa de instalación eléctrica de alta tensión para atender el suministro del hospital de La Janda, ha permitido dar un nuevo paso que era necesario en los trámites reclamados por la Delegación Territorial de Industria de la Junta de Andalucía con Endesa.

Según indicaron ayer desde el Consistorio vejeriego, "una vez aceptada por parte de la Junta de Andalucía mantener la ubicación de la depuradora, que se proyectó por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hace 21 meses y que tuvo un informe desfavorable de la propia Delegación de Carreteras de la Junta, recibimos el 26 de abril la notificación y una petición de informe urbanístico por parte de arquitecto municipal para darle viabilidad a la aceptación de la ubicación".

La Diputación ha subcontratado la redacción del informe de impacto en la salud

Así, el pasado día 2 de mayo se envió el documento necesario por parte del Ayuntamiento de Vejer, por lo que "estamos a la espera de que la Junta resuelva conceder excepcionalmente la ubicación de la depuradora en la zona de no edificación de carreteras; mientras esa autorización no llegue no podremos seguir avanzando", explicó ayer el teniente de alcalde y concejal de Ordenación del Territorio de Vejer, Daniel Sánchez.

En cuanto al informe de impacto en la salud que la Delegación Territorial de Salud pidió a última hora, se ha solicitado de forma inmediata a la Diputación de Cádiz que emita el informe preceptivo, ante la no disponibilidad de técnicos en esa materia por parte del Ayuntamiento. "La diputada, Encarnación Niño, ha contestado por vía telefónica que han subcontratado el informe y que nos lo enviarán cuando lo tengan. Desde el Ayuntamiento estamos a la espera de ello para poder seguir con el trámite de calificación ambiental pertinente", declaró Sánchez.

En cuanto a la telefonía, se ha solicitado autorización a Vías Pecuarias, de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, para la realización de las actuaciones descritas en el proyecto, teniendo en cuenta que la acometida de telefonía propuesta cruza la vía pecuaria deslindada Cordel de El Palmar a La Barca. Este escrito se envió el pasado día 5 de abril y se está a la espera de la respuesta de la Junta para poder seguir con el trámite. En cuanto a las autorizaciones de propietarios, se continúa a la espera de la respuesta de la empresa Pascual.

De todos estos trámites y de la situación de los mismos, Daniel Sánchez como concejal del Consistorio vejeriego, ha informado a los alcaldes de Conil y Barbate.