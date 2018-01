"Muchas gracias por tanto, Antonio"

Ocho años llevaba Puerto Real huérfano de tangos. En 2010, tras el coro 'La Pesadilla', el último firmado por Antonio García, el tango ribereño se apagó para pasar a formar parte de la memoria colectiva de los aficionados, de la historia del Carnaval de Cádiz y del sentimiento nostálgico de quienes sueñan con volver a disfrutar del carrusel que tanta gloria dio a la fiesta en La Villa. Ahora, el coro se retoma pero para mirar al pasado y regalar un más que merecido homenaje a quien compuso muchos de los coros más recordados: 'Aires de mi tierra', 'Hay moros en la costa', 'Mi no comprender'... y así hasta 30 grupos. Es un "gracias por tanto" a Antonio García, pieza fundamental para entender el Carnaval de Puerto Real.

El pasado verano, algunos excomponentes del coro se reunieron para iniciar "el homenaje que Antonio se merece y que Cádiz no le ha hecho", dice César Custodio, director del coro. Son 47 componentes los que tiene este grupo, todos ellos ligados a alguna de las etapas del coro puertorrealeño. El ensayo está resultando complicado. Según explica uno de los directores musicales, Pepe Zaldívar, el conjunto ha montado once tangos "y cada uno con una música distinta, algunas de las más representativas de Antonio". Eso acarrea un trabajo importante para la cuerda de músicos, ya que "algunas de las falsetas comparten tonos similares y es difícil que no se te vaya. Estamos usando partituras, porque de otro modo necesitaríamos dos años para memorizarlas", apunta.

El coro repasará parte de la antología de García con más de una decena de tangos y dos popurrís

La selección de las letras también ha sido un trabajo importante. "Ha sido por consenso, porque el material para elegir era muy amplio y también queríamos que fuesen letras que hoy tengan sentido", dice Juan Rosendo que, junto a Zaldívar y Julio Rodríguez, se encarga de la dirección musical.

Ahora, el coro de Puerto Real mira al pasado. Lo hace cada día en los ensayos que se realizan en el IES Virgen del Carmen. Se recuerdan coplas de las década de los 70, 80 90 y de los primeros años del siglo XXI. La pregunta es inevitable. ¿Mirará también el coro al futuro?. "Es la pregunta del millón", dice Juan Rosendo sonriente. "Llevar a Cádiz un coro de Puerto Real es una gran responsabilidad, porque el pabellón está muy alto y el principal problema es que Antonio García ya no está componiendo, pero es algo de lo que aquí se habla y no se sabe que puede pasar".

Por el momento, con dedicación y nostalgia, la orquesta y las voces del coro se unen para un merecido homenaje que tendrá lugar el próximo 4 de febrero en el Teatro Principal. También se podrá ver el día 16 del mismo mes en el pregón de Carnaval, que el propio coro ofrecerá este año. El regreso del tango ribereño ha entusiasmado tanto a los componentes que el sábado de Carnaval harán un carrusel para vivir también la fiesta en la calle. Todos coinciden en que "este año será un Carnaval en el que los aficionados van a disfrutar mucho".