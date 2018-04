Máxima expectación ante la firma de las corbetas

Más información Felipe VI y el príncipe saudí examinan en Zarzuela la cooperación bilateral España Arabia-Saudí

Hasta bien entrada la tarde no se conocerá el contenido del memorando de intenciones, preacuerdo o carta de compromiso (nunca el contrato) que Arabia Saudí tiene previsto firmar con el Gobierno español para que Navantia construya cinco corbetas que se fabricarían en el astillero de San Fernando. El príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, está desde anoche en España donde se va a reunir con el rey Felipe VI y a partir de las 17:00 horas de hoy hará lo propio con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los empresarios más importantes del país. Según ha podido saber este periódico, ese preacuerdo supondrá el primer paso oficial de un contrato esperado durante dos años, si bien no tendrá ningún carácter de obligatoriedad, algo que no llegará hasta que se produzca la rúbrica entre el país saudí y la propia Navantia. El valor del contrato, inicialmente previsto en 2.000 millones, podría rebajarse ya que la negociación podría dejar fuera la mejora en Arabia de un astillero propio, lo que rebajaría la cifra en varios cientos de millones. No obstante, una vez se confirme lo que lleva días esperándose, en Navantia consideran que ese primer paso sería un balón de oxígeno importantísimo mientras llega la firma definitiva.