Marea Violeta muestra su pesar por el "asesinato" de Medina

La Marea Violeta de Sanlúcar hizo ayer público su "gran pesar" por el "asesinato" de Joaquín Guisado en una pelea que se registró en la madrugada del pasado domingo en Medina Sidonia. Su madre, María José Pérez, es integrante de este colectivo feminista.

En un comunicado, lamentó que al joven sanluqueño de 25 años "le arrebató la vida un individuo provisto de un machete". "No entendemos a un sistema judicial que deja libres y sin vigilancia a violadores, asesinos y criminales en potencia, como es el caso, que antes ya agredió y lesionó a otra víctima", aseguró.

Esta asociación dijo no entender tampoco "que mantenga presos de conciencia y justifique no darles permisos por riesgo de fuga y, sin embargo, en estos casos no dude en conceder permisos, cuando el preso lo está porque es realmente una amenaza para las personas de su entorno y, como hemos visto en este suceso, para cualquier persona".

Añadió que "seguiremos luchando contra este sistema que pone fácil el crimen de seres inocentes protegiendo a homicidas y que criminaliza a las personas con conciencia que luchan por sus derechos".