La Junta califica de "impresentable" que el Gobierno siga a "jugando a la confusión" con el peaje de la AP-4

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha calificado de "absolutamente impresentable" e "inadmisible" que el Gobierno "siga jugando a la confusión" y "creando incertidumbre" sobre el fin del peaje en la autopista AP-4, Cádiz-Sevilla, cuya concesión culmina el 31 de diciembre de 2019.

Montero respondía así en Cádiz a unas declaraciones del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, a la Cadena Ser en las que no ha descartado que se pueda seguir cobrando si así se decide en la propuesta de pacto de Estado sobre el modelo de las autopistas que ha presentado.

"Esto es absolutamente impresentable", dijo la consejera. "Desde el Gobierno de Andalucía y desde la autoridades de esta provincia venimos denunciando que el Gobierno de España no está siendo claro con esta situación; está jugando a crear confusión e incertidumbre. Y la postura del Gobierno andaluz es meridianamente clara: que se active ya la liberalización del peaje, que no ha lugar a pactos de estado ni a ninguna otra consideración, que no seremos los andaluces quienes tengamos que pagar todas aquellas componendas con las empresas de autopistas que está haciendo el Gobierno de España", aseveró Montero.

"Exigimos facilidad de circulación entre provincias tan importantes como Sevilla y Cádiz. Es inadmisible que se siga jugando a la confusión y se siga generando una incertidumbre, que no se sabe si lo tienen decidido y no lo cuentan, o realmente están todavía pensando en algo que es una exigencia de los ciudadanos de Cádiz y del Gobierno de Andalucía", insistió la titular andaluza de Hacienda.