La depuradora del Hare de la Janda no será trasladada

El alcalde de Vejer, José Ortiz (PP), se mostraba exultante en la tarde de ayer, tras recibir una llamada telefónica del recién designado delegado territorial de Fomento, Federico Fernández, quien le avanzaba que el Ayuntamiento vejeriego será autorizado para que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) prevista en el Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) de la Janda, siga en el mismo sitio que estaba prevista.

El regidor local cree que lo que se le viene a comunicar es que será el propio consejero de Fomento, Felipe López, en una próxima reunión del Consejo de Gobierno, autorizará que esta infraestructura se quede en el lugar primigenio en el que fue diseñada. Eso, según explica Ortiz permitirá en pocas semanas "tener los permisos y el Ayuntamiento podrá licitar la depuradora por la vía de urgencia para que en este año evidentemente queden finalizadas las obras".

Ortiz apuntaba que cambiarla de sitio era "una auténtica locura, ya que habría que levantar el asfaltado y tramitar nuevos permisos, lo que conllevaría un retraso de un año, y que era algo que no estábamos dispuestos a admitir".

En su opinión queda de manifiesto que la Junta de Andalucía "tenía que mover ficha", y que "antes quería bloquear y ahora está por la vía del desbloqueo y de las soluciones, por lo que estoy inmensamente feliz".

Precisamente ayer, el consejero de Salud de la Junta, Aquilino Alonso, apelaba "a la colaboración" del Ayuntamiento de Vejer para finalizar las obras del Hospital de Alta Resolución y Especialidades (HARE) de esta localidad de la Janda.

Alonso indicaba que "de cinco compromisos que tenía que desarrollar el Ayuntamiento solo se ha realizado uno" y apelaba a "que se acabe la situación de confrontación que no lleva a ningún sitio" para alcanzar "la senda de colaboración y cumplir cada uno con sus compromisos adquiridos". De hecho, el titular de Salud ha insistido en que por parte de su consejería, "en fechas próximas" recibirán la obra de este HARE y ha confiado en que "el Consistorio finalice sus obras de forma colaborativa" para "no llevar" este asunto a "un enfrentamiento político que no nos lleva a ningún sitio y así pongamos en funcionamiento el hospital".