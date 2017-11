IU registrará alegaciones a los impuestos y tasas locales del próximo año

Iu ha anunciado que presentará alegaciones a las ordenanzas fiscales del próximo año argumentando que las aprobadas por el Gobierno local del PSOE con el apoyo de Ciudadanos (C's) y la abstención del PP "no responden a la realidad social y económica de la ciudad".

Según su portavoz, Carmen Álvarez, "no es cierto" que los tributos "se congelen para 2018", como ha anunciado el equipo de Gobierno. "Es que no pueden subir más, porque están situados en sus máximos legales, salvo el IAE, que año tras año no se toca, mientras que municipios cercanos gobernados por el PSOE han subido el IAE para las grandes empresas que facturan más de un millón de euros al año apelando a la responsabilidad y respaldando una medida recaudatoria que afecta a los que más tienen", ha explicado.

La coalición izquierdista plantea una bajada del 8% en el tipo impositivo del IBI "si no prosperase el recurso interpuesto ante el Ministerio de Hacienda por la anunciada subida del 4% en los valores catastrales". Para el caso de que saliera adelante dicho recurso, propone que la reducción sea del 4%. Así, en ambas situaciones, la bajada "efectiva" del IBI sería del 4%, de manera que "los sanluqueños pagarían lo mismo que en 2016".

Según IU, la "complicidad" del PP y C's ha permitido que el PSOE haya sacado adelante una propuesta de ordenanzas fiscales que "supone una nueva rosca de tuerca en la asfixia impositiva que sufren los sanluqueños desde hace más de diez años".