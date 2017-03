El isleño Francisco Cornejo, señalado como investigador "excepcional"

Un joven científico entre dos pasiones: la ciencia y la música

"Me describiría como una persona muy animada y alegre", escribe Francisco Cornejo en la página web de la Comisión Europea que muestra los perfiles de los 30 investigadores seleccionados del programa comunitario Marie Sklodowska-Curie. "En los últimos años he estado entre dos pasiones: la ciencia y la música. Desde el punto de vista musical, he estado profundizando en lo que considero el jazz español o, lo que es lo mismo, la música flamenca. En este sentido, estoy aprendiendo (o, al menos, tratando de ...) las diferentes disciplinas flamencas: el canto, la guitarra y, últimamente, el baile. Si no hubiera elegido la ciencia como carrera profesional, habría invertido mi tiempo en convertirme en un músico profesional".