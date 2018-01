Ecologistas ve "paralizada" la Junta del Parque de Grazalema

Ecologistas en Acción afirmó ayer que la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema se encuentra paralizada. "Esta paralización", señaló, "no es más que otro síntoma de la política de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) de obstrucción deliberada de la participación ciudadana en este parque natural".

El grupo conservacionista considera que con el "bloqueo" a la Junta Rectora, "los responsables de la CMAOT pretenden impedir que se aborden temas de gran trascendencia en este espacio protegido".

"Debe reunirse tres veces al año y en los últimos seis años se ha reunido seis"

La Junta Rectora es un órgano de participación social en la gestión del parque natural. Según su Reglamento de Régimen Interior, debe reunirse en sesión ordinaria como mínimo tres veces al año, explica Ecologistas en Acción. "En los últimos seis años se ha reunido seis veces: dos en 2013, dos en 2014, una en 2015 y una en 2016. La última sesión tuvo lugar el 20 de octubre de 2016. En 2017 no se ha reunido ni una sola vez".

Ecologistas sostiene que "además de los reiterados incumplimientos de los plazos para celebrar las sesiones de este órgano de supuesta participación social, los sucesivos presidentes vienen poniendo todo tipo de trabas para incluir puntos en el orden del día a propuesta de sus miembros, no se responde a los ruegos y preguntas y cuando se adopta algún acuerdo no compartido por los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT), sencillamente no se cumplen".

Los ecologistas indican que parte de la culpa se debe a la pugna política por ocupar la presidencia: "Este es el único parque natural de la provincia que siempre ha tenido como presidente un cargo político del PSOE. Al parecer, no está decidido el nuevo presidente y la Junta Rectora sigue descabezada".