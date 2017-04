Discusión en el Parlamento andaluz sobre la falta de viviendas sociales en Sanlúcar

El Gobierno andaluz del PSOE contestó ayer a IU en el Parlamento autonómico que la Junta "trabaja de forma coordinada con el Ayuntamiento para atender la demanda de vivienda" en la ciudad.

Según manifestó el consejero del ramo, Felipe López, "las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social por la pérdida de su vivienda cuentan en Sanlúcar con mecanismos coordinados que ofrecen una solución habitacional digna y el asesoramiento necesario para resolver su situación", interviniendo, en primera instancia, el Ayuntamiento, cuyo registro de demandantes cuenta actualmente con 916 "inscripciones activas".

Destacó que la Junta "tiene numerosos instrumentos para satisfacer las necesidades de las familias de Sanlúcar a través de las ayudas al fomento del alquiler y la rehabilitación -más de 200.000 euros para 148 familias-, su parque público residencial -con 790 inmuebles-, el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios y las intervenciones de renovación urbana en desarrollo en el casco histórico con una inversión global de 1,73 millones de euros para obras en 304 viviendas".

Precisó que entre septiembre y marzo pasado "se abrieron 37 expedientes de intermediación y negociación para evitar el desalojo de los afectados y nueve de protección, a cuyas familias se les falicitó soluciones de emergencia en coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento".

Por su parte, la parlamentaria de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, criticó "la inoperancia y actitud pasiva del Gobierno andaluz a la hora de poner en marcha medidas que solucionen de una vez por todas la situación de emergencia habitacional que soporta la población sanluqueña". La diputada autonómica calificó de "especialmente grave" la situación de Sanlúcar, "donde la Junta no construye viviendas protegidas desde hace más de diez años"; así como "la existencia de 17 corralas, además de un número indeterminado de familias que están en viviendas de bancos y de la Sareb porque no tienen ningún tipo de alternativa habitacional".

A su juicio, "la Consejería de Fomento y Vivienda no tiene presencia física en Sanlúcar para atender a las familias". "No es normal que con el tremendo problema que se vive en Sanlúcar la Junta no desplace a personal de manera periódica o que el Ayuntamiento no derive los asuntos con mayor fluidez", aseguró.

IU plantea a la Junta que "negocie" con los bancos la "cesión" de viviendas "sin finalizar" para acabar las obras y "ponerlas a disposición de familias necesitadas".