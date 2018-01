El Consejo de Impulsa aprueba que se investiguen responsabilidades

Con respecto a los acreedores con los que no se ha llegado un acuerdo, cuyas deudas suponen algo menos de 300.000 euros, el abogado explicó que se están tratando de cerrar acuerdos extrajudiciales. Únicamente hay un gran acreedor con el que no se ha podido cerrar un acuerdo, por importe de 200.000 euros, al ser uno de los propietarios de San José Bajo cuya situación está aún sin regularizar.

Un duro trabajo para salvar el patrimonio

La portavoz de Levantemos El Puerto, María José Marín, a la razón consejera de Impulsa, fue muy vehemente al defender el trabajo realizado por el Consejo de Administración en estos meses. "Se ha hecho lo que había que hacer", defendió, y recordó que "hemos solucionado un marrón que no nos correspondía. Hemos trabajado mucho para que el patrimonio de Impulsa no se despilfarre y se pierda", recordó, y solicitó al PP un voto favorable "por responsabilidad. Lo contrario quiere decir que no os preocupa la ciudad", les espetó. Los populares no se dieron por aludidos y basaron su voto en la "inacción" del actual gobierno para sacar a la empresa de la crisis.