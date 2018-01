Algeciras reduce en 1,36 millones su deuda por prescripción de facturas

El Ayuntamiento de Algeciras se va a encontrar con una reducción de deuda por una vía no frecuente: ha detectado casi 1,4 millones de euros de obligaciones reconocidas que han prescrito al haber transcurrido el tiempo establecido legalmente para reclamarlas. Una cantidad que en la actualidad computa como obligaciones pendientes de pago y que, una vez concluido el expediente de prescripción y ajustada la cifra (aún caben reclamaciones) será detraída del debe municipal.

El Consistorio tiene en la actualidad una deuda de 217 millones, de los que 36,3 corresponden a deuda comercial, que se verá reducida gracias al procedimiento de depuración contable puesto en marcha.

El Ayuntamiento algecireño debe a día de hoy 217 millones de eurosLa provincia ha registrado un aumento del 9,6% a lo largo de 2017

En la revisión contable, el interventor ha detectado unas 350 facturas del periodo 1996-2012 que considera que han prescrito, al haber pasado cuatro o cinco años (dependiendo de la fecha de la obligación) sin que hayan sido reclamadas.

No obstante, el hecho de que esas facturas aparezcan en el listado del interventor no significa que esos acreedores no hayan cobrado. En muchos de los casos se trata de duplicidades, deudas inscritas dos veces en las obligaciones pendientes de pago. En otras ocasiones no se han justificado una subvención o no se llegó a realizar el trabajo para el que se había consignado el dinero.