Algeciras y Jerez, los consistorios peores pagadores de la provincia

Dos ayuntamientos de la provincia siguen entre los que más tardan en pagar las facturas a sus proveedores. Algeciras liquida estas obligaciones en un plazo medio de un año -es el tercero que más se retrasa en España- y Jerez lo hace en nueve meses -es el quinto del país-. Sin embargo, el Consistorio jerezano también está a la cabeza en el volumen de la deuda por sus contrataciones pues es el segundo en cuantía -el débito ronda los 73 millones de euros-, una cuantía solo superada por Madrid.

Ayer, la federación nacional de autónomos ATA dio a conocer los datos del informe de morosidad de las entidades públicas correspondientes al primer semestre; eso sí, este estudio se limita a las ciudades con más de 50.000 habitantes. El Ayuntamiento campogibraltareño es el tercero de España que más se retrasa (385 días), solo superado por el valenciano de Gandía (475 días de media) y Jaén (473). Jerez es el quinto con 277 días de media.

La Diputación tarda una media de dos meses en pagar a sus proveedores

En cuanto al resto de municipios de la provincia analizados por la federación de autónomos, Chiclana está también en el 'top 10' de los más morosos con un tiempo de pago de 178 días; mientras tanto, El Puerto está en los 156 días. Cádiz, con poco más de tres meses, y San Fernando, con 70, son los consistorios mejores pagadores de la provincia.

La metodología de ATA para el cálculo del periodo medio de pago difiere respecto a la que aplica el Ministerio de Hacienda. Para la realización de este informe la federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos utiliza como referencia la fecha de emisión de la factura o de entrega de mercadería por parte del proveedor hasta su pago efectivo.

En cambio, el Ministerio de Hacienda se basa en la ley para calcular los periodos medios de pago por lo que estipula que el tiempo empieza a contar desde que la administración correspondiente reconoce la obligación de pagar. Esto supone que, según ATA, haya una discrepancia de entre "28 y 32 días" entre las estadísticas de su informe y de los datos que publica el Ministerio. La normativa establece que los organismos públicos deben abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días, una obligación legal que , según los datos aportados por la federación de autónomos, solamente cumplen 13 de los 89 ayuntamientos analizados en toda España. En este grupo, únicamente hay tres municipios andaluces (Málaga, Dos Hermanas y Fuengirola).

En cuanto al importe de la deuda, el último dato publicado por el Ministerio de Hacienda corresponde a mayo (ATA no incluye en su estudio los importes pendientes). En ese mes, el Ayuntamiento jerezano tenía en su 'debe' unos 73,6 millones de euros, unos ocho millones más que en el mismo mes del año anterior. Eso sí, esta cuantía contrasta con la del Consistorio de Cádiz que en el último año ha reducido su deuda con los proveedores en más de 20 millones de euros situándolo en poco más de nueve millones. Algeciras tiene en su pasivo unos 33 millones (1,4 millones menos que en 2016); El Puerto, 19 millones (6,4 millones menos); y San Fernando, 6,9 millones. Por contra, Chiclana aumentó su adeudo en 4,4 millones hasta fijar esta magnitud en los 21,8 millones de euros.

El estudio de ATA también hace un análisis del tiempo de pago de los organismos autonómicos y provinciales. En este caso, la Diputación de Cádiz tarda unos 58 días de media en abonar las facturas desde que la presenta el proveedor. En lo que va del año, el organismo dirigido por la socialista Irene García no ha logrado reducir este tiempo y, aunque es positivo si se compara con los ayuntamientos de la provincia, no lo es con el resto de entes provinciales. No en vano, es el séptimo que más tarda en hacer frente a esta cuantía (le superan las diputaciones de Burgos, La Coruña y Ourense y los cabildos insulares de El Hierro, Tenerife y Fuerteventura). La deuda de la administración provincial, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de mayo, ronda los 10, 5 millones.