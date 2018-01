Alcaldes y concejales transparentes

El alcalde de Chiclana cobró 62.623 euros en 2016. El de Los Barrios, 52.519 euros. Ambos encabezan con las mayores cantidades la relación publicada por el Ministerio de Hacienda que muestra las percepciones que recibieron en 2016, de sus ayuntamientos, los alcaldes de la provincia de Cádiz. Los datos permiten comparar cómo se corresponden o no esos ingresos con el número de habitantes de los municipios. Chiclana tiene 83.148 habitantes; Los Barrios, 23.374.

Además de esos dos, en la lista hay siete alcaldes que coincidieron en cobrar por encima de los 40.000 euros. En ese tramo están el regidor de La Línea (50.881 euros) y el de El Puerto (47.933 euros), localidades con 63.146 y 88.430 habitantes. Los otros cinco gobiernan municipios con mucha menos población: Rota (48.404 euros, 28.996 habitantes), Villamartín (42.700 euros, 12.207 habitantes), Ubrique (41.006 euros, 16.6830 habitantes), Benalup (40.982 euros, 6.995 habitantes) y Prado del Rey, de 5.710 habitantes, cuyo alcalde, a diferencia de todos los anteriores, no tiene dedicación exclusiva sino parcial; cobró 40.137 euros.

En la relación publicada por Hacienda (ver cuadro que acompaña esta información) no están todos los alcaldes de la provincia. Los de Cádiz, El Gastor, Puerto Serrano, San Roque, Torre Alháquime y Zahara no aparecen porque no recibieron en 2016 percepciones del Ayuntamiento (el de Cádiz, por ejemplo, cobra de la Diputación). Tampoco están los alcaldes (ni los concejales) de Jerez, San Fernando, Sanlúcar, Arcos, Barbate, Chipiona, Vejer, Jimena, Algodonales, Grazalema, El Bosque y Villaluenga. Por otra razón: porque esos ayuntamientos no facilitaron a Hacienda los datos solicitados a través del sistema ISPA (deben remitirla todos los ayuntamientos, independientemente de la población del municipio).

La cantidad consignada para alcaldes y concejales incluye todo lo percibido por cada cargo en 2016, tanto en concepto de retribuciones como percepciones por asistencia a reuniones de los órganos colegiados de la corporación, así como cualquier otra cantidad que hubiese podido percibir con carácter fijo y periódico. Las dietas de viaje y otros ingresos compensatorios están excluidos.

El alcalde de Algeciras (121.000 habitantes) aparece al final de la lista porque cobró del Ayuntamiento 10.260 euros por asistencia a reuniones o al pleno. Su salario lo recibe como senador. La relación la cierra el alcalde de Alcalá de los Gazules, con salario en la Diputación, que cobró del Ayuntamiento 1.750 euros. Ambos aparecen "sin dedicación", lo que no implica ausencia de actividad sino que perciben únicamente por asistencias. Lo mismo ocurre con los concejales señalados de ese modo.

Las retribuciones de los concejales en 2016 publicadas por Hacienda son las siguientes:

Más de 100.000 habitantes.

En Algeciras hay diez concejales con dedicación exclusiva (DE); seis cobraron 42.840 euros y los otros cuatro, 39.648. Sin dedicación (SD) hay dieciséis concejales; uno cobró 38.710 euros; catorce cobraron 10.260 euros; y otro, 9.405.

En Cádiz, ocho concejales con DE cobraron 36.750 euros. Uno con dedicación parcial (DP), 22.418 euros. SD hay 17; dos cobraron 8.400 euros; otros dos, 7.500; y los trece restantes, 6.600 euros.

50.000-100.000 habitantes.

En El Puerto hay nueve concejales con DE; dos cobraron 40.759 euros; tres cobraron 38.346 euros; otros tres, 36.400 euros; y uno, 33.193 euros. SD hay quince concejales; tres cobraron 8.856 euros; los otros doce, 2.657 euros.

En Chiclana hay ocho concejales con DE; cinco cobraron distintas cantidades: 54.787 euros, 54.616, 51.382, 50.141 y 49.962; los otros tres, 49.855 euros. Hay tres con DP; dos cobraron 37.391 euros y otro, 24.927.

En La Línea, tres concejales con DE cobraron 42.420 euros. Hay siete con DP; tres cobraron 21.210 euros y los otros cuatro, 10.605. SD hay cinco; cobraron 500 euros.

25.000-50.000 habitantes.

En Puerto Real hay siete concejales con DE; uno cobró 29.839 euros; y los otros, 26.513 euros, 24.165, 23.627, 23.622, 19.626 y 15.649.

En San Roque hay nueve concejales con DE. Seis cobraron 39.999 euros; y los otros tres, 30.000.

En Rota hay cinco concejales con DE; uno cobró 35.166 euros; los otros cuatro, 32.654. SD hay catorce concejales; uno cobró 30.142 euros; tres cobraron 21.382 euros; cuatro, 14.787 euros; y otros seis, 8.191 euros.

20.000-25.000 habitantes.

En Los Barrios hay seis concejales con DE que cobraron lo mismo: 38.379 euros. Hay otros seis con DP que cobraron 18.179 euros. SD hay ocho; cobraron 5.700 euros, 3.320, 2.820, 2.160, 1.800, 1.660, 1.620 y 1.400.

En Conil hay ocho con DE; uno cobró 38.000 euros; los otros siete, lo mismo: 24.999 euros.

15.000-20.000 habitantes.

En Tarifa hay dos concejales con DE; uno cobró 32.999 euros; el otro, 23.999 euros. Seis tienen DP; uno cobró 28.710 euros; otro, 11.773; los otros cuatro, 8.471. SD hay ocho concejales; seis cobraron 90 euros; uno, 60; y otro, 30.

En Ubrique hay cuatro concejales con DE; uno cobró 30.089 euros; los otros tres, 27.088. Hay doce SD; cuatro cobraron 5.400 euros; los otros ocho, 1.800 euros.

10.000-15.000 habitantes.

En Villamartín, un concejal con DE cobró 21.700 euros. Cuatro con DP, 19.530 euros. Once SD cobraron 1.800 euros.

En Medina hay tres concejales con DE; dos cobraron 24.220 euros; otro, 20.301. Cinco tienen DP y cobraron 15.225 euros, 12.625, 11.910, 5.075 y 4.892. Un concejal SD cobró 1.600 euros.

5.000-10.000 habitantes.

En Olvera, un concejal con DE cobró 28.672 euros. Hay tres con DP; dos cobraron 21.504 euros y el otro, 18.637. SD hay ocho; dos cobraron 1.600 euros; otros dos, 1.750; y los otros, 2.000, 1.800, 1.650 y 1.350.

En Bornos hay tres concejales con DE que cobraron 16.200 euros, 14.400 y 10.560. Dos con DP cobraron 7.740 euros.

En Trebujena, un concejal con DE cobró 28.000 euros; dos con DP, 23.240 euros. SD hay cuatro; dos cobraron 2.400 euros; los otros dos, 400 euros.

En Puerto Serrano hay cinco concejales con DP; dos cobraron 11.129 euros; uno cobró 10.474 euros; otro, 8.556; y otro, 5.846.

En Benalup, dos concejales con DP cobraron 16.002 euros. SD hay diez concejales; dos cobraron 2.009 euros; los otros ocho, distintas cantidades: 10.365 euros, 8.537, 6.665, 1.901, 1.522, 1.306, 1.234 y 963.

En Prado del Rey hay un concejal con DE que cobró 21.371 euros; y tres con DP que cobraron diferentes cantidades: 27.613 euros, 13.958 y 8.837.

En Paterna hay tres concejales con DE que cobraron 22.190 euros. Uno con DP cobró 16.434 euros. SD hay ocho; dos cobraron 1.000 euros; y los otros seis, distintas cantidades: 16.340 euros, 4.375, 1.160, 960, 940 y 580.

En Alcalá de los Gazules, dos concejales con DE cobraron 28.000 euros. Hay seis con DP; tres cobraron 4.550 euros; los otros tres, 9.800 euros, 5.325 y 4.825. SD hay cuatro; cobraron 2.600 euros, 1.150, 900 y 850.

En Alcalá del Valle hay seis concejales con DP; tres cobraron 21.001 euros; los otros tres, 17.977 euros, 16.974 y 5.288.

Menos de 5.000 habitantes.

En San José del Valle hay tres concejales con DP que cobraron 10.500 euros. SD hay seis; uno cobró 691 euros; otro, 635; otro, 614; y los otros tres, 600.

En Espera, un concejal con DE cobró 17.779 euros. Hay cuatro con DP que cobraron 19.230 euros, 16.171, 6.567 y 1.719.

En Castellar, un concejal con DE cobró 23.127 euros. Dos con DP, 16.925 euros. SD hay siete; dos cobraron 895 euros; otros dos, 108; los otros tres, 120, 72 y 60.

En Setenil hay cuatro concejales con DP; los cuatro cobraron lo mismo: 21.210 euros.

En El Gastor, un concejal con DE cobró 20.400 euros. Hay tres con DP; uno cobró 17.688 euros; los otros dos, 12.000 euros.

En Algar hay dos concejales con DP; uno cobró 17.010 euros y el otro, 12.680.

En Torre Alháquime, dos concejales con DP cobraron 15.001 euros.

En Benaocaz hay dos concejales con DP; uno cobró 11.202 euros y otro, 10.457.