La AMPA del Elvira Lindo pedirá su cierre si no se certifica su seguridad

A medida que van creciendo los problemas en la Escuela Infantil Elvira Lindo va aumentando el enfado de los padres y los temores porque el centro no reúna las condiciones mínimas de seguridad para los escolares. Por ello, los padres y madres de alumnos se han plantado dando un ultimátum al Ayuntamiento: si no se les garantiza, con un informe técnico, que en el centro no hay riesgos, tras las vacaciones de Semana Santa convocarán una huelga de padres y no llevarán a sus hijos a la Escuela, además de que pedirán el cierre del colegio.

Ese fue, en resumen, el final de la reunión que se mantuvo el pasado lunes en el colegio, a la que asistieron, además de los padres, la dirección del centro y los concejales de Urbanismo y Educación, Antonio Villalpando y Tomás Sánchez, respectivamente. También estuvo presente el nuevo concejal de Sí se puede, José Antonio Montilla, que se hará cargo en breve de la concejalía de Educación.

Ahora, el Ayuntamiento está estudiando qué partes de este informe le corresponde realizar al Consistorio y cuales son responsabilidad de la Junta de Andalucía. "Vamos a mandar un escrito a la Agencia Pública Andaluza de Educación para que cada administración trabaje en la certificación de seguridad en el ámbito de sus competencias", explica Antonio Villalpando, concejal de Urbanismo. Además, añadió que ayer se trasladaron al centro los electricistas del Ayuntamiento para, como medida preventiva, eliminar la corriente eléctrica de todos los enchufes que se han visto afectados por las filtraciones de agua. "A lo mejor no es necesario que se cierre el centro y se pueden buscar otras alternativas como clausurar el SUM que es donde se concentran los mayores problemas", añadió.

Los últimos temporales de lluvia y viento han dañado más la estructura del Salón de Usos Múltiples (SUM), que también alberga al aula matinal. "Ya no es solo que esté siempre anegado y con el material deportivo y lúdico destrozado, es que está afectando al sistema eléctrico y nos tememos que se puedan producir males mayores. No es raro que después de un día de lluvia entremos en la Escuela y no tengamos luz", lamenta la Dirección del centro.

El malestar entre la comunidad educativa ha crecido en cuanto han conocido que las obras que se van a acometer en el centro para reparar la cubierta del SUM entre otras mejoras, no van a poder iniciarse en Semana Santa tal y como se preveía y que tendrán que esperar al próximo período vacacional a partir del mes de junio.

A la espera de conocer el resultado del informe, los padres han convocado una concentración, el próximo viernes a las 14:00 horas, a la salida del centro, como señal de protesta. También valoran otras acciones como retrasar la hora de entrada al centro o la anunciada "huelga de padres" en caso de que no se garantice "por escrito" la seguridad del centro.

Además de los problemas estructurales del colegio, la AMPA ha venido denunciando en los últimos meses otros problemas derivados de la presencia de ratas y orugas en el centro, motivados por una parcela abandonada junto a la escuela, de propiedad municipal.