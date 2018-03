"Me agarré al cabecero de la cama a llorar cuando Malú escogió una canción mía"

Tiene 22 años. Es de Puerto Real. Se fue a Madrid con una guitarra y una maleta cargada con el amor de su familia y las pocas pertenencias que se pueden acumular con 19 años. Es artífice de algunos de los éxitos de Malú, India Martínez y Antonio José. A principios de este mes sacó su primer disco y esta noche lo presentará en la Sala Suite. Su nombre es Gonzalo Hermida. No lo olviden. Dará que hablar...

-'Natural' es el nombre de su título de su primer disco. ¿Es también la mejor actitud con la que se puede ir por la vida y en la música?

-Sí, totalmente. De hecho es que el título del disco se refiere a las máscaras que alguna vez me he puesto, como cualquier jovencito que empieza en la música, para aparentar ser el mejor, el más responsable... Y al final te das cuenta de que cuando eres natural cien por cien, y hablas como quieres y como sientes, al final es lo que te lleva a ser feliz y a acostarte y dormir bien.

-¿Y quién es usted? Sin máscara.

-Pues soy un tío lo más corriente del planeta, que pretende transmitir naturalidad pero sin forzar nada, y que invita a cada persona a que venga a nuestra casa a escuchar lo que hemos creado.

-Pero para triunfar en el mundo de la música, ¿funciona eso de la naturalidad?

-Yo es que soy de los que piensan que acostarse feliz ya es un éxito y que uno consigue las cosas con más sentido cuando es uno mismo, ¿no? Al menos a mí me ha ido mucho mejor cuando he empezado a ser yo mismo.

-Aunque usted es muy joven, 22 años, tampoco es que acabe de aterrizar en este mundo. ¿Qué le impulsó a tomarse en serio el camino de la música?

-Pues por mis padres y una amiga mía que en Puerto Real comenzaron a apoyarme y vieron que esto era mi pasión y que tenía ganas. Ellos me impulsaron hasta que conocí a Riki Rivera y David Santisteban y empezaron a moverme de mi casa a Madrid y yo iba y venía para participar en proyectos hasta que me propusieron irme para allá y así lo hice, con mi maleta con dos o tres cosas y la guitarra.

-Vaya dos creadores de éxitos que ha tenido al lado... ¿Cómo es el trabajo con ellos?

-Genial. Imagínate. Con Riki es como convivir con tu ídolo porque a mí me lo presentó Javier Katumba que fue mi primer maestro y ya de Riki, y después de David, aprendí todo lo que sé de producción, de composición... ¡Y cómo toca Riki la guitarra¡ Lo que te he dicho, es mi ídolo.

-Hábleme de 'Natural'. ¿Cómo fue el proceso de creación?

-Pues hay temas como Las buenas personas que tienen mucho tiempo, esa la compuse antes de irme a Madrid a vivir, y Riki hizo el arreglo musical y le dio el sonido de ahora, luego hay temas más recientes como Hanna que la compuse en Londres y es una historia real, luego Limón la compuse en Portugal semanas antes de que el disco fuese fábrica. En fin, son canciones tranquilas, cada una se ha compuesto a su rollo, la producción la hemos hecho entre los tres (Rivera-Santisteban-Hermida) súper bonita, la verdad que a mí me gusta estar en la producción, aunque ellos sean unos maestros, para intentar buscar mi sonido propio.

-Y en 'Natural' lo demuestra pero en diferentes estilos, ¿no?

-Es lo que he querido mostrar, diferentes estilos pero un mismo sonido. Porque la verdad he tenido la suerte de que el manager Rafael Casillas me dijo, "tío confío tanto en ti y en tu música que quiero que me entregues algo potente, que me impresione, pero haciendo lo que te dé la gana".

-¿Es diferente cuando escucha sus canciones en boca de otros artistas?

-Es muy bonito. Y para mí fue muy inesperado que algunos de esos artistas las quisieran. Recuerdo que me agarré al cabecero de la cama a llorar cuando Malú escogió una canción mía.

-Cita en Cádiz. ¿Nervios?

-Más que nervios me da gracia, buen rollo, cantar en casa y para gente que conozco. Va a ser una gran fiesta.