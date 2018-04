Se ejecuta el tapiado interno de varias dependencias de la casa ocupada de Larga

En estos días se están ejecutando por parte de la propiedad del edificio trabajos de tapiado interior de varias de las viviendas ubicadas en la finca de Larga, 35, la casa ocupada que sufrió un incendio la pasada Semana Santa. Entre otras zonas se ha tapiado el acceso que daba a la zona de la finca con aguas estancadas, con salida también a la calle Albareda. Estas obras las hace la propiedad a instancias de Urbanismo, mientras se sigue trabajando en buscar soluciones para las personas que allí vivían.

Por su parte la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) solicita al gobierno local de que de forma urgente se convoque la mesa de las personas sin techo, y que se incluya en la misma a las personas afectadas por este problema.

Este colectivo no entiende "la dejadez de funciones del concejal de Bienestar Social, Ángel González, quien no está actuando ante los continuos problemas habitacionales que se multiplican en El Puerto". Sobre el caso de Larga, 35, recuerdan que "el concejal se comprometió con los afectados a que el Ayuntamiento actuaría subsidiariamente en el edificio para efectuar limpieza por motivos de salubridad, compromiso que no están cumpliendo ya que parece que en vez de limpiar están tapiando otras viviendas". La PAH pide que se utilicen todas las herramientas necesarias para poner en evidencia estos problemas en la ciudad.