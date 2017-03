Piden una reunión conjunta para hablar del parking de autocaravanas

La Federación de Asociaciones de Desempleados (Feprodeca PM -40) mantuvo ayer una reunión en la empresa Impulsa El Puerto con el gerente de la sociedad, Miguel Ángel Zarzuela, y la empresa Monogestión de Autocaravanas AC S.L. que tiene como objetivo el fomento del turismo de autocaravanas a nivel nacional y europeo, para hablar sobre el fomento del turismo de las autocaravanas en la ciudad portuense y debatir sobre la posibilidad de instalar una zona habilitada para el estacionamiento de este tipo de vehículos en el parking de Pasarela. A la reunión asistió Juan María Carrión, administrador de Monogestión, al igual que Eduardo Clemente, gerente de Feprodeca, y en ella se abordó la propuesta de instalar dicha zona de autocaravanas.

Feprodeca expresó su convencimiento de que el parking de Pasarela es un buen lugar para este estacionamiento, aunque también se habló de las dificultades que entraña el pago de la elevada cantidad económica que la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC), titular de los terrenos, reclama por el arrendamiento de la superficie, 100.000 euros, que podría reducirse a 25.000 en caso de que fuera destinado para una actividad sin ánimo de lucro.

La Junta confirma en una visita de inspección que no hay actividad turística en el parking

Durante la reunión, Feprodeca expuso su opinión respecto a la posición de los trabajadores del camping, contrarios al proyecto, y de la asociación de hoteleros Horeca, manifestando que el estacionamiento de autocaravanas no supone competencia desleal con el camping Las Dunas, ya que las personas que estacionan este tipo de vehículos en Pasarela utilizan el lugar sólo como aparcamiento una o dos noches, con una filosofía y un tipo de público completamente diferente al que utiliza el camping, y que la autocaravana tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro turismo, no pueden extender toldos ni sacar sillas ni mesas al exterior. Esto lo confirma la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, en una visita de inspección de esta misma semana, en la que recoge que las autocaravanas están estacionadas en un espacio delimitado, que no hay ruidos de generadores ni de ningún tipo, y que no mantienen elementos hacia el exterior.

Por su parte, la asociación de áreas privadas de autocaravanas (AAPA), envió el lunes una carta al alcalde para que les informe sobre la situación del parking Pasarela para su uso como estacionamiento de autocaravanas.

Feprodeca por su parte propone una reunión de todos los implicados, el Ayuntamiento, representado por el alcalde David de la Encina; Impulsa El Puerto; asociación de Hoteleros de Cádiz (Horeca); camping playa Las Dunas y Feprodeca, para alcanzar un acuerdo entre todas las partes. Feprodeca cuenta con 5 trabajadores en plantilla y entiende que entre todos pueden encontrar un punto de acuerdo.