Pastrana y Romay se declaran la guerra

María Romay, concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, anunció ayer que va a presentar una denuncia en los juzgados contra Faly Pastrana, autor del coro 'Los chimenea'. "Ante el artículo de opinión de Faly Pastrana publicado hoy (por ayer) en el Diario de Cádiz me veo en la obligación de denunciar al autor de este escrito por un posible delito de injurias y calumnias y un posible delito de odio por cuestión de género por el machismo que rezuma en sus palabras", explicó la edil de Podemos en un escrito.

Según Romay, que en los últimos días ha estado muy presente en medios nacionales y en las redes sociales por el disfraz de Diosa Gades que lució en la Final del pasado viernes, "las gravísimas acusaciones que este autor ha vertido sobre mí no pueden caer en saco roto y debe hacerse responsable de sus propias palabras, unas acusaciones que tendrá que demostrar en un juzgado. Tanto él como aquéllos que han sido autores de invenciones sobre mi persona sin fundamento alguno", al referirse a su disfraz "aludiendo a que iba desnuda". "Ninguno de estos términos -continuó- son ciertos y las personas responsables de estas difamaciones deberán responder por ello. Ya no sólo por mí como cargo público si no por los miembros del jurado que han realizado una función principal y por la falta de respeto hacia las agrupaciones que han ganado".

Afirma que no va a pasar por alto "el vomitivo machismo que desprende el artículo"

En su artículo Pastrana llega a afirmar lo siguiente: "...aquí todos sabemos las artimañas que se utilizan, aparte de la inapropiada presencia de la concejala de turno en el palco del jurado, para que gane uno u otro según los intereses. Da igual el tango, el pasodoble y las castas del Dios Momo. Toda la transparencia de la Diosa Gades y su disfraz de papoalaire quisiera yo para un concurso en donde la opinión de todo un pueblo no cuenta para un jurado que basa su decisión en el gusto de cada uno de ellos".

María Romay, que ayer no podía disimular su enfado, continuó asegurando que tales afirmaciones del autor de coros "no son ciertas, como tampoco lo son las acusaciones que sin ningún pudor y de manera pública ha realizado Faly Pastrana sobre mi supuesta influencia en el veredicto del jurado. En ningún momento, subrayo y repito, en ningún momento, me he dirigido a hablar con el jurado del Concurso más allá de razones puramente organizativas. No ha habido pronunciamiento sobre ninguna de las agrupaciones que concursan, ni calificativos", afirmó.

La concejala indicó que entiende "el enfado y la frustración que puede llegar a sentir por no haber conseguido un premio mejor pero no son para nada excusas de su comportamiento al dirigirse sobre la organización del Concurso. Insisto".

"Tampoco quiero pasar por alto el vomitivo machismo que desprende el autor en el artículo en el que se descalifica a un cargo público únicamente por su sexo y por su vestimenta. Esta falta de clase, de respeto, es intolerable y nada propia de una persona que presume tenerla como es Faly Pastrana", continuó afirmando Romay.

Para finalizar, la edil afirma que "no puedo comprender la inquina que puede tener contra este Equipo de Gobierno pero desde que, cumpliendo con la normativa municipal, hizo que su coro abandonara las instalaciones de la calle Arbolí por estar éstas destinadas a juventud, lo único que ha hecho Pastrana es buscar excusas para apropiarse de cualquier situación para despotricar contra este Equipo de Gobierno, aunque no tuviera ni argumentos ni pruebas. Lo ha hecho además con una agresividad excesiva y que queda reflejada en su artículo. Una agresividad que le ha hecho caer en un machismo recalcitrante del que tendrá que defenderse en los juzgados", concluyó.

Es la primera vez en la historia que un concejal de Fiestas denuncie a un autor de Carnaval por una opinión vertida en un medio de comunicación, pero Romay considera intolerables las acusaciones vertidas por Pastrana.

Eso sí, no es la primera vez que grupos que no consiguen el éxito en el Falla ven manos negras, tanto en concejales de Fiestas como en presidentes o vocales del jurado. La cuestión es que muchas de esas críticas se han realizado en conversaciones privadas, o bien en insinuaciones veladas, y esta vez Pastrana ha ido un escalón más allá y ha dejado por escrito su opinión sobre algunas de las circunstancias que han rodeado su segundo premio en el Concurso del Falla de 2018.

Ayer el artículo publicado en el Diario del Carnaval se viralizó y en las redes se produjeron multitud de reacciones de todo tipo, sobre todo en torno a las apreciaciones de Pastrana sobre el disfraz de la concejala. Esta vez la polémica carnavalesca acabará en los tribunales.