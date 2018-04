"Cada jornada nos sentimos mejor"

Tiene tan solo 22 años (cumplirá 23 el próximo 9 de agosto), pero ya parece todo un veterano sobre el terreno de juego. Las últimas jornadas lo han elevado al mismo nivel con el que finalizó el año pasado la temporada de la mano de Ñoño Méndez. Hoy por hoy es un indiscutible en los planes de José Pérez Herrera para conseguir el objetivo de la permanencia.

Cuando terminó el entrenamiento de ayer, que tuvo lugar en el Iberoamericano de Bahía Sur, Alejandro Galindo Valencia, Galindo en el mundillo futbolístico, se acercó ante el reclamo de su presencia y se le notaba el esfuerzo realizado. Es tímido pero tiene seguridad en sus palabras, señalando que "estamos bien, contentos", e indicando que "los últimos resultados nos han dado mucha confianza y eso se nota incluso en el trabajo diario".

Echamos la vista atrás y recordamos que los principios de temporada no fueron muy halagüeños, comentando que "es cierto que me costó entrar en la dinámica porque todo era nuevo". Y es que hay que tener en cuenta que la revolución llegó al equipo azulino y solamente Galindo quedó en el inicio de temporada de los 22 compañeros con los que hizo la pretemporada en la campaña 16/17. "Sí, fue curioso. Se fueron muchos y otros no pudieron renovar; la verdad es que me encontré con todos los compañeros nuevos, pero creo que hemos hecho una piña, al igual que lo fue el pasado año y ahí están los frutos".

Ante la pregunta de si la salvación está a un solo paso es cauto y señala que "ahora tenemos que mirar a La Línea y luego ya se verá. Llevamos toda la temporada diciendo que hay que ir partido a partido y ahora no va a ser menos. Pero sí tengo que decir que el equipo tiene mucha confianza en sí mismo".

Galindo es titular casi indiscutible desde la 12ª jornada pues ha disputado 29 de los 32 partidos que ha jugado su equipo, 24 de ellos de titular. Solamente se ha perdido tres encuentros, lo que dice mucho de la confianza que tiene José Pérez Herrera en su persona. "Y le estoy tremendamente agradecido, porque es un entrenador que nos ayuda mucho y constantemente, del que estoy aprendiendo mucho", explica.

Pero se acuerda de las buenas y de las malas rachas, de un inicio de temporada muy complicado y de dos remontadas. "Hemos tenido altibajos y es cierto que nos costó entrar en la competición, pero luego hemos demostrado, de sobra, que somos capaces de recuperarnos en los malos momentos y apretar los dientes para conseguir sacar adelante muchos partidos. También hay que tener en cuenta que hemos tenido poca fortuna en los minutos finales de muchos partidos y eso no ha podido con nuestra moral", enfatizaba el centrocampista de El Puerto.