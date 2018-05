Los isleños necesitan certificar hoy el pase

La segunda jornada del Campeonato de Andalucía de clubes de baloncesto de la categoría cadete masculina, competición que arrancó el martes en las localidades sevillanas de Pilas y Olivares, volvió a deparar un triunfo y una derrota para los dos representantes de la provincia de Cádiz.

El DKV San Fernando, campeón gaditano, sumó su segunda victoria en el grupo C al superar (70-57) al Murgi almeriense. No obstante, los isleños aún no han certificado su pase a los cuartos de final. Si el Murgi vence hoy al Cordobasket, el DKV estará obligado luego a ganar o perder por menos de 13 puntos contra el CAB Linares para quedar a salvo de un triple empate que sería adverso para sus intereses. Por su parte, el Ciudad de Algeciras fue vapuleado (24-117) por el Unicaja en el grupo A y ya no tiene opciones matemáticas.

La plantilla del DKV San Fernando, conjunto entrenado por Cristóbal García, está formada por Álvaro Bonelo, Francisco de Asís Lira, Pablo Prieto, José L. Batista, David Brea, Israel Brea, Iván Domínguez, Pedro Brotón, José M. Tocino, Daniel de Mena, Gian Manuel Fontana, Hugo Ugochukwu y Enrique Flores. Como segundo entrenador cuenta con Francisco Javier Calvillo.

La escuadra algecireña la forman Daniel Tavío, Pablo González, Iván Ávila, Adolfo Ríos, David Ríos, Antonio Rodríguez, Rafael Martínez, Antonio Barb a, Alejandro Claver, José M. Mérida, Juan J. Martín, Javier Enamorado, Santiago González y Daniel González. Silvano Montenegro es el primer entrenador.