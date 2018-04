Último partido en casa del equipo sénior masculino del CR Atlético Portuense

Mañana juega el equipo sénior masculino del Atlético Portuense su último partido como local de la actual temporada 2017/18, cerrando la competición la próxima semana en Granada. Se despiden los portuenses de su afición con un interesante e importantísimo partido contra el CD Mairena Rugby a partir de las 12:00 horas. Es importante de cara a terminar la liga en los primeros lugares de la clasificación ya que el equipo sevillano se encuentra a un solo punto del de El Puerto y con un partido menos jugado, por lo que los chicos de Guzmán han de conseguir la victoria para no verse adelantados por este rival y tal vez por el CAR de Sevilla, que también le pisa los talones y que con el partido relativamente fácil que tiene esta jornada podría ponerse por delante. Por tanto, el At. Portuense tiene un doble objetivo: ganar el partido con bonus, si es posible, y dejar a la afición con un buen sabor de boca de cara a la siguiente temporada. Por su parte, las categorías inferiores abrirán la jornada jugando hoy en Marbella y Granada. Los más pequeños -Sub-8, Sub-10 y Sub-12- participarán en la concentración de Rugby Gradual que organiza el Marbella a partir de las 10:00. Los Sub-16 y Sub-18 parten hoy rumbo a Granada para jugar sus partidos de la segunda fase contra Universidad de Granada. Comenzarán los Sub-16 a las 13:00 en las instalaciones de Fuentenueva de la Universidad con el objetivo de conseguir una nueva victoria en esta fase. A la conclusión de este partido, a las 14:15, jugarán los Sub-18 con la misión de ganar y no perder las aspiraciones tras el tropiezo de la primera jornada ante el Málaga.

Jugadores pertenecientes a la plantilla sénior del CR Atlético Portuense agradecen a su afición el apoyo recibido durante el último partido jugado en el polideportivo municipal Rafael Sánchez de El Puerto.